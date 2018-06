Governo Sanchez | 10 donne e 5 uomini

Sanchez presenta al re il suo Governo : 10 donne e 5 uomini - lui compreso : Il nuovo premier spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, presenta questo pomeriggio a re Felipe VI la lista dei ministri del suo governo, formato prevalentemente da donne. Quasi tutti i nomi dei neo-ministri sono già stati resi noti da fonti vicine al premier. Il nuovo esecutivo socialista spagnolo sarebbe formato per ora da 10 donne e 5 uomini, compreso il premier. Conta anche un astronauta, Pedro Duque, incaricato del portafogli della ...

Spagna - Sanchez presenta il nuovo Governo : i ministri sono 10 donne e 5 uomini : Il premier spagnolo presenta a re Felipe VI la lista del nuovo esecutivo: tutti i ministeri tradizionali nelle mani delle donne

La crisi di Governo in Spagna : via Rajoy - arriva Sanchez : Si è conclusa con la sfiducia di Mariano Rajoy e la nomina di Pedro Sanchez la crisi di governo in Spagna, dopo mesi altalenanti per la politica e l'economia spagnola. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la serie di condanne arrivate per il cosiddetto "scandalo Gürtel". Le condanne hanno riguardato diversi tipi di reati, ...

Spagna - Pedro Sanchez premier. Dopo il giuramento la formazione del nuovo Governo socialista : Ha giurato ed è il primo premier spagnolo che non lo fa sulla Bibbia e in assenza di un crocefisso. Pedro Sanchez, leader dei socialisti, si è presentato davanti al re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid per prendere le redini dell’esecutivo. Sanchez, economista di 46 anni senza esperienze di governo, ha prestato giuramento alle 11 locali Dopo le dimissioni di Mariano Rajoy, sfiduciato ...

SPAGNA - PREMIER RAJOY SFIDUCIATO : NUOVO Governo SANCHEZ/ Esulta Podemos : “infranta la tradizione” : SPAGNA: RAJOY SFIDUCIATO dopo 7 anni, PREMIER costretto a lasciare il suo incarico: pronto Pedro "Il Bello" SANCHEZ, leader del partito socialista iberico. Decisivi i voti dei baschi(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Ribaltone in Spagna : sfiduciato Rajoy - al Governo il socialista Sanchez : L'ex professore di economia non e' nemmeno piu' un parlamentare. La sua carriera politica e' stata caratterizzata da alti e bassi, e qualche caduta da cui e' riuscito a rialzarsi, piu' forte di prima.

Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il socialista Sanchez è il nuovo premier “Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese”, ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà “il modello di Zapatero”. Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: “Un onore lasciare una Spagna migliore di quella […] L'articolo Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il ...

Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero". Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: "Un onore lasciare una Spagna migliore di quella che ho trovato".Continua a leggere