Governo | Salvini | con flat tax ci guadagnano tutti

Salvini adesso risponde al Nyt : "Governo schifoso? Solo fango" : Matteo Salvini adesso replica al New York Times. Il ministro degli Interni risponde per le rime agli attacchi ricevuti dal governo da parte dell'editorialista Roger Cohen che ha definito l'esecutivo "schifoso" e guidato da una "banda di miserabili". Il titolare del Viminale su Facebook ha commentato gli attacchi del quotidiano amerciano con una frase forte che di certo arriverà dall'altra parte dell'oceano: "Altro fango dei poteri forti, altro ...

Fiducia al Governo - oggi tocca alla Camera. Salvini : con flat tax ci guadagnano tutti : Dopo il sì di ieri del Senato, oggi il premier Conte chiederà la Fiducia di Montecitorio al Governo gialloverde. Potrà contare su almeno 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Governo - Gene Gnocchi : “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati : scopri se per te la pacchia continua” : “Non dimentichiamo che Salvini ha rilanciato un suo cavallo di battaglia della campagna elettorale: il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati. Se gratti e trovi ‘resta’, la pacchia continua. Sennò föra di ball”. Così Gene Gnocchi nella consueta copertina a DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris. L'articolo Governo, Gene Gnocchi: “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati: ...

Governo : Salvini - delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Non siamo assolutamente ancora entrati nel merito dei sottosegretari e dei presidenti di commissione”. Lo dice Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch’io, risponde a chi gli chiede se a Lega chiederà la delega sulle Telecomunicazioni. L'articolo Governo: Salvini, delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - Minniti : “Salvini? L’ho chiamato per congratularmi - ma non mi ha risposto. Lasci la leadership politica” : “Salvini? Non c’è stato alcun passaggio di consegne, non ci siamo incontrati. Quando è stato nominato ministro dell’Interno, L’ho chiamato per congratularmi attraverso la batteria del Viminale, perché non oso chiamare direttamente. Però non ho ricevuto risposta. Aspetto. Sono paziente”. Lo rivela a Otto e Mezzo (La7) l’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, che spiega: “In questi casi non c’è una regola scritta per il passaggio di consegne, ...

A Salvini il discorso di Conte è piaciuto molto : il Governo punta a durare 5 anni : Un discorso 'bellissimo, concreto' basato su 'fatti'. Cosi'' Matteo Salvini definisce l'intervento di Giuseppe Conte, nel giorno della fiducia al Senato, mentre il suo partito si prepara a sostenere ...

Il Governo Conte ottiene la prima fiducia con 171 «sì». Salvini : «No aumento Iva» : A Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti. Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei ...

Governo - Salvini : “Pacchia strafinita per presunti profughi”. E alla Segre : “Leggi razziali? Rom rispettino quelle normali” : Matteo Renzi e Liliana Segre. Ma anche Mario Balotelli e Fabrizio Corona. E’ ampio il parterre di personaggi cui oggi Matteo Salvini ha ritenuto opportuno replicare, a voce o sui social network, nel giorno del suo primo impegno istituzionale nelle vesti di ministro dell’Interno. Il tema principale, il suo cavallo di battaglia: quello dei flussi migratori. La giornata era iniziata con l’hashtag #colpadiSalvini lanciato per ...

Governo - 171 sì per la fiducia - Conte : euro non in discussione. Salvini : no aumento Iva : a Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti.Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei ...

