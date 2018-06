Governo | prime grane su Jobs Act e Ilva M5s | “Ripristinare art 18” Lega | “Non è nel

Governo Conte - venti giorni per definire le prime linee di politica estera : Si parte venerdì e sabato, 8 e 9 giugno: il presidente del Consiglio parteciperà alla riunione annuale del G7 che si svolgerà a Charlevoix, in Quebec. venti giorni più tardi, il 28 di questo mese, il ...

L'Italia aspetta le prime mosse del nuovo Governo : ...hanno ovunque il vento in poppa emerge un mix tra Margaret Thatcher e il rifiuto dei vecchi partiti che non riescono più a difendere le conquiste sociali dei loro elettori e a proteggerli dal mondo ...

L’Italia aspetta le prime mosse del nuovo Governo : Forze come la Lega e i cinquestelle crescono a scapito di partiti moderati di destra e di sinistra, e possono distruggere in pochi mesi equilibri fondamentali. Leggi

Le prime mosse del Governo sui migrati : Non cambiera' posizione sul fenomeno della migrazione il leader della Lega, Matteo Salvini. Anche se ora ha un ruolo istituzionale, e deve dare risposte a tutti gli italiani, non solo a quelli che l’hanno votato, il nuovo ministro [VIDEO] degli Interni ha detto che restera' firme nelle sue idee. “L’Italia è stata lasciata da sola. Questo mi sembra evidente e molto chiaro. Domani ci sara' un’ulteriore riunione a Bruxelles per parlare ...

Governo : migranti e lavoro - le prime mosse : «È ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il reddito di cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo». Così si è espresso...

Migranti - lavoro - pensioni : ecco le prime mosse del Governo Conte : Nel primo pacchetto di misure urgenti anche riforma dei centri per l'impiego e semplificazioni. Al voto delle Camere nei prossimi giorni la definizione del quadro programmatico del Def su cui costruire la legge di bilancio autunnale in linea con il “contratto” gialloverde e con le indicazioni che arriverranno dalle risoluzioni parlamentari sul Documento “tendenziale”. Il dossier Ilva e, nei prossimi mesi, quello su Alitalia...

Le prime 8 mosse del Governo Conte : Flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche pensioni e lavoro. Sono questi i primi dossier che il premier in pectore Giuseppe Conte si troverà sulla scrivania a Palazzo Chigi. Misure che si affiancano a quelle già elencate nel programma di governo pentaleghista legate a sicurezza, giustizia e immigrazione. Temi e impegni che andranno affrontati tenendo uno sguardo ai mercati internazionali e all’Europa, senza perdere di vista la ...

Nuovo Governo Conte - variazioni di palinsesto : Porta a Porta in access prime time - In 1/2 Ora in prime time : Una settimana di passione, con continui cambi di scenario tra il Quirinale e Palazzo Chigi - Camere incluse - e i palinsesti tv si adeguano.prosegui la letturaNuovo Governo Conte, variazioni di palinsesto: Porta a Porta in access prime time, In 1/2 Ora in prime time pubblicato su TVBlog.it 31 maggio 2018 20:14.

Governo Cottarelli - variazioni tv : Mentana e Matrix in prime time - Vespa al posto di Fazio : Carlo Cottarelli accetta con riserva l'incarico di formare il nuovo Governo, annuncia una lista dei ministri pronta in tempi brevi e le tv si mobilitano per non perdersi gli aggiornamenti e commentarli in maniera organica. Si soprassiede anche sul debutto in Nazionale di Roberto Mancini, in campo in prima serata per l'amichevole dell'Italia contro l'Arabia Saudita e si 'sfida' la corazzata calcistica per restare sul pezzo. Quasi un ...

Dalla flat tax al decreto taglia-leggi : le prime mosse del Governo : Delle pensioni abbiamo detto ieri: stop all’Ape Sociale, ripristino dell’opzione donna e quota 100 (ma per quest’ultima...

Da pensioni a flat tax - le prime mosse del Governo : Lavoro ed economia. Sono questi i primi obiettivi che il premier incaricato Giuseppe Conte dovrà centrare nella partita di governo. Ma sul tavolo restano anche questioni fondamentali come ad esempio quelle ...

Governo - ecco le prime misure : dalla pace fiscale al taglio ai costi politica : C'è un motivo se Di Maio pare diretto al ministero del Lavoro e la Lega invece punta a Interni e Economia. ' Quello è un ambito nel quale vogliamo lavorare in maniera molto forte perchè tra crisi di ...

Giuseppe Conte premier - Salvini all'Interno - Di Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico : le prime indiscrezioni sul Governo : Un faccia a faccia di due ore per chiudere l'accordo di governo da portare lunedì pomeriggio al Quirinale. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati di nuovo, questa volta per decretare il nome del prossimo premier, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere Giuseppe Conte, professore esperto di Diritto amministrativo, già indicato dal capo politico del Movimento 5 Stelle come possibile ministro alla Pubblica ...