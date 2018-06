Governo | passa la fiducia alla Camera con 350 sì Il momento della proclamazione | boato e

Governo Conte - passa la fiducia alla Camera : 350 sì contro 236 no e 35 astenuti : Il Governo Conte , dopo aver incassato la fiducia al Senato, ha anche quella della Camera con 350 sì contro 236 no e 35 astenuti. Il premier ha quindi ottenuto 4 voti in più del previsto, uno di ...

Governo : Calenda - passaggio consegne con Di Maio purtroppo online : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Al ministero dello Sviluppo economico passaggio di consegne “online” tra l’ex titolare del dicastero di Via Molise, Carlo Calenda e il neo ministro e vicepremier, Luigi Di Maio. Ad annunciarlo sui social media, twitter e Facebook, è l’esponente del Pd, Carlo Calenda sottolineando che questo passaggio di consegne “sarebbe stato meglio dal vivo, ma non si può avere tutto dalla ...

Governo - Farinetti : “Tifo per loro - rilancino il Sud. Renzi? Il centrosinistra è passato dal 40 al 18%” : L’ex renziano Oscar Farinetti ora sostiene il Governo gialloverde. L’imprenditore patron di Eataly lo dichiarato martedì a Milano, a margine della presentazione di un’iniziativa sull’eccellenza enogastronomica. “Adesso c’è e tifo per questo Governo, perché il Governo c’è e deve fare delle cose, come rilanciare il Sud e creare scenari che facciano venire la voglia di investire agli imprenditori”, ha ...

Governo - dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte : Monica Cirinnà indossa la maglia pro-famiglie arcobaleno. Davide Faraone espone cartelli a ripetizione e Paolo Romani manda a quel paese il premier Conte con ampi gesti delle mani. Queste le reazioni dei senatori di Pd e Forza Italia alle parole del neo primo ministro durante il discorso in Aula L'articolo Governo, dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte ...

Tav - Chiamparino : “Prima di bloccarla - il Governo deve passare sul mio corpo” : Sergio Chiamparino difende apertamente la Tav, la cui realizzazione viene messa in discussione dall’arrivo di Danilo Toninelli alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Finché sono qui prima di bloccare la Torino-Lione devono passare sul mio corpo“, dice il presidente del Piemonte nell’aula del Consiglio regionale. “Fermare la Tav – rimarca – vuol dire privare Piemonte e NordOvest ...

IMU E TASI 2018/ Per il Governo la sfida delle tasse passa anche dalla casa : Con il pagamento di Imu e TASI 2018 si riapre il dibattito relativo alle tasse che pesano sulla casa, frenando anche un settore importante dell'economia. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:57:00 GMT)Governo CONTE/ Le dritte per andare avanti 5 anni, aiutando la ripresa, di G. PennisiGIOVANNI TRIA/ Flat tax e reddito di cittadinanza, la "ragion pratica" del ministro dell'Economia, di S. Luciano

Governo - il passaggio della campanella tra Gentiloni e Conte : Con la tradizionale cerimonia della campanella tra il premier uscente Paolo Gentiloni e il suo successore Giuseppe Conte ha sancito l'avvicendamento tra il vecchio e il nuovo Governo che questa serà ...

Governo - passaggio di consegne tra Conte e Gentiloni : Molto soddisfatto il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che ha parlato di una squadra di Governo "ottima".

DIRETTA / Governo 2018 - passaggio di consegne tra Gentiloni e Conte a Palazzo Chigi. Ecco la lista dei ministri : Ecco la lista dei ministri LEGGI ANCHE : Governo 2018, LA CRONACA DI IERI MINUTO PER MINUTO LEGGI ANCHE : PENSIONI 2018, LA SITUAZIONE APE E OPZIONE DONNA 17:30 Completata la fase del giuramento, ...

Governo Conte al via - i ministri hanno giurato Passaggio di consegne con Gentiloni : L'economista euroscettico, spostato dall'Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo ...

Governo - passaggio di consegne con incidente di percorso tra Gentiloni e Conte : “Manca la campanella” : passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte attraverso la tradizionale cerimonia della consegna della campanella, con cui il premier apre e chiude i lavori del Consiglio dei ministri. Subito dopo, il nuovo presidente del Consiglio riunirà i ministri nel primo Cdm. L'articolo Governo, passaggio di consegne con incidente di percorso tra Gentiloni e Conte: “Manca la campanella” proviene da Il Fatto ...

Governo - Conte : “Dimostriamo coi fatti che non sarà esecutivo debole”. E i passanti urlano : “Grande presidente” : Dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e aver letto la lista dei ministri, Giuseppe Conte ha lasciato il Colle si è diretto al Senato per incontrare la presidente Elisabetta Alberti Casellati. Da lì, poi, è tornato a casa a piedi e, lungo il percorso, alcuni passanti lo hanno salutato e hanno urlato il suo nome (qualcuno lo ha chiamato Cottarelli). “Dimostreremo con fatti che questo non ...

Governo - dal 4 marzo al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...

Governo - dalle elezioni al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...