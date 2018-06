Governo : M5S - oggi è il giorno orgoglio - inizia Terza Repubblica : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “oggi è il giorno dell’orgoglio cinquestelle, è l’inizio della Terza Repubblica”. Così il capogruppo del M5S, Francesco D’Uva, in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto alla fiducia.“I giorni di trattativa tra Lega e M5S sono stati dedicati ai contenuti e non ai nomi, dopo anni in cui i programmi venivano sventolati in campagna elettorale e poi dimenticati. oggi i ...

Governo - Cacciari furioso col Pd : “Complimenti - bravi - applausi. Avete regalato il M5s a Salvini” : “Bene, bravi Pd! Abbiamo regalato il M5s a Salvini. bravi, applausi, bene!”. E’ il durissimo monito del filosofo Massimo Cacciari al Pd, nel corso di Dimartedì, su La7. L’ex sindaco di Venezia ribadisce i suoi timori e sbotta con il conduttore Giovanni Floris per le sue interruzioni: “Non mi sono mai sognato di dare del fascista a Salvini. Lasciamo perdere queste polemiche ridicole. Qui stiamo però parlando di ...

Governo - Scanzi : “Salvini è il politico più scafato. Dipende tutto da Di Maio - M5s rischia di essere fagocitato dalla Lega” : “Sono sempre d’accordo con Cacciari, a prescindere, anche perché, se disgraziatamente gli do torto, ho paura che lui scenda e mi dia uno schiaffo. Lui è un po’ il Chuck Norris dei filosofi“. E’ la premessa ironica del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commentando a Dimartedì (La7) l’analisi del filosofo Massimo Cacciari sul Governo Conte e sull’accordo M5s-Lega. Scanzi osserva: ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Lega al Governo? Solita scena di presidente che chiede elemosina : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Troverei poco edificante la scelta di Musumeci di far entrare la Lega nel governo regionale, dato che fino a qualche mese fa gli ha chiuso la porta in faccia. Ma probabilmente oggi si sente schiacciato da due forze che sono al governo nazionale e di cui, in Sicilia, un

Salvini : "centri per rimpatri chiusi"/ Governo M5s-Lega - immigrazione : la ricetta del ministro dell'Interno : immigrazione, salta la riforma di Dublino, Italia soddisfatta, il ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente saltata la riforma per modificare il patto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:58:00 GMT)

Licia Ronzulli a Omnibus - la profezia sul Governo : 'Ecco quanto durano M5s e Lega' : Siamo ad Omnibus , su La7, dove la conduttrice Gaia Tortora conferisce a Lucia Ronzulli , sua ospite, il titolo di Nostradamus. 'Chiediamo una previsione a lei, ogni volta ci prende. Viene qui e dopo ...

Governo - Cacciari : “Lega e M5s sono diversi - mi ricordo come si sono insultati. Temo deriva di pura destra” : “M5s e Lega? Col tempo emergeranno le loro evidenti contraddizioni”. sono le parole del filosofo Massimo Cacciari, ospite di Dimartedì, su La7. L’ex sindaco di Venezia elenca i nodi focali sui quali è lapalissiana la distanza tra Lega e M5s: “Sulla giustizia difficilmente Salvini potrà clamorosamente rompere con Forza Italia. In materia di lavori pubblici, le posizioni di Lega e 5 Stelle sono esattamente opposte. Un altro ...

Governo : Cancelleri (M5S) - Conte premier-marionetta? Non si lascerà manipolare : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Conte? Non mi sembra uno che si acContenta di fare la comparsa. Le due forze politiche che compongono questo Governo hanno due leader importanti che cercheranno di emergere ma il presidente del Consiglio non è uno che si lascia manipolare. Lui si è definito il 'garante

M5s e talk show - ora che siete al Governo basta coi monologhi in tv : I Cinque Stelle hanno sempre avuto un rapporto conflittuale con la tv: boicottarla o occuparla? Alla fine hanno scelto una terza via, quella di comportarsi come o peggio dei politici che volevano cancellare: dettare le proprie condizioni ai conduttori, pretendere trattamenti di favore e svilire il ruolo dei giornalisti che partecipano a quei talk show che, per quanto criticati e criticabili, sono una parte importante del dibattito ...

Xylella - Commissione Ue : ‘Rischi per le api con il pesticida usato per combatterla’. M5s : ‘Governo Gentiloni piegato a lobby’ : “Rischi per le api in caso di usi esterni dell’Imidacloprid“, il pesticida che il governo Gentiloni ha scelto per combattere la diffusione della Xylella in Puglia. È questo l’allarme lanciato dalla Commissione europea in risposta a un’interrogazione presentata dall’eurodeputata del Movimento 5 stelle Rosa D’Amato il 23 aprile scorso. Un pericolo, quello derivante dall’Imidacloprid, confermato dalle relazioni dell’Autorità ...

Governo : Le Pen - M5S e Lega populisti? termine onorevole - sono sovranisti : Parigi, 6 giu. (AdnKronos) – Il termine populista per definire il nuovo Governo Lega e Movimento 5 Stelle “è un termine usato con la tentazione di volere dare a questa parola un senso dispregiativo. Non trovo questa parola dispregiativa se si intende un Governo del popolo, dal popolo e per il popolo. In questo senso considero il termine di populista come qualcosa di onorevole. In realtà poi sono sovranisti: vogliono che il loro ...