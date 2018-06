Governo | lo scivolone di Conte mentre parla a braccio | “Il rispetto della presunzione di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, interviene in sede di replica a Montecitorio in vista del voto di fiducia.ndo a, inciampa sul temagiustizia. Dopo aver lanciato l’allarme sul fatto che il sistema stia diventando “censitario”, annuncia di volerlo riformare, tra l’altro, “neldei principi costituzionali didi colpevolezza“. Omette, insomma, il fondamentale “non”mplato all’articolo 27Costituzione. Ma la chiara svista passa inosservata anche in aula, dove nessuno protesta, nemmeno fra i garantisti degli schieramenti di opposizione. L'articolo, lodi: “Ildi colpevolezza…” proviene da Il Fatto Quotidiano.