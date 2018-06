Governo | Gene Gnocchi | “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati | scopri

"Conte generico e poco concreto E' pericoloso aumentare il deficit" Governo - Cottarelli ad Affaritaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

Governo - Gasparri (FI) : “Propositi generici e dimenticanze. Voto contrario al nuovo Governo” : “Discorso con propositi generici e qualche dimenticanza, attendiamo verifica dei fatti”, così Maurizio Gasparri a margine del discorso del premier Giuseppe Conte in senato L'articolo Governo, Gasparri (FI): “Propositi generici e dimenticanze. Voto contrario al nuovo Governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - la ministra della Difesa Trenta dispone il trasferimento del marito ad Affari Generali : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta – già al centro nei giorni scorsi di una polemica giornalistica – al suo primo giorno al dicastero ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del capitano Claudio Passarelli, suo marito, da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti all’ufficio Affari Generali. Si tratta, fanno sapere fonti vicino al ministro, di uno spostamento richiesto “per ...

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

La soluzione alla crisi di Governo c'è ed è il Generatore automatico di Governi : Sono passati due mesi e 27 giorni dalle ultime elezioni e l'Italia ancora non ha un governo. Tra incontri, smentite, contratti di governo e segretissimi "piani B", la politica italiana stenta a sciogliere la matassa delle alleanze e il governo ancora non nasce. La soluzione a tutto, però, c'è. E si trova sul web, tanto per cambiare. Così ci si imbatte in un sito che, deus ex machina, pone fine allo stillicidio politico a cui ...

Governo - il segretario generale Ocse : “Cambiare politica in base ai mercati e allo spread? Pazzia” : Rispetto all’attuale “instabilità” italiana c’è certamente una “preoccupazione” e i mercati la riflettono. Ma le affermazioni del commissario Ue Gunther Oettinger – poi definite “sconsiderate” da Bruxelles e e ritrattate da lui stesso – sul presunto ruolo “educativo” che le piazze finanziarie dovrebbero svolgere sugli elettori vengono respinte al mittente anche dal segretario ...

Governo - Gene Gnocchi : “Quanto durerà Cotteralli? Credo che i carciofini che ho in frigo dureranno di più” : Governo Cottarelli al centro della copertina di Gene Gnocchi, ospite di DiMartedì, in onda su La7, con Giovanni Floris. “Non so quanto durerà Cottarelli, ma ho la sensazione che i carciofini che ho in frigorifero durino di più”. L'articolo Governo, Gene Gnocchi: “Quanto durerà Cotteralli? Credo che i carciofini che ho in frigo dureranno di più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva. L’annuncio del segretario generale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato al professor Giuseppe Conte l’incarico di formare il Governo. Conte ha accettato l’incarico con riserva. Lo ha reso noto il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. L'articolo Governo, Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva. L’annuncio del segretario generale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Gene Gnocchi e le “belle” trovate di Borghi (Lega) : “Detassare le raccolte punti del supermercato” : Nella copertina di DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris, nella consueta copertina Gene Gnocchi elenca le “belle” trovate di Claudio Borghi, deputato della Lega Nord e considerato all’interno del partito esperto di economia. “Questa settimana ha proposto di detassare le raccolte punti del supermercato, ma anche di applicare l’IMU alle tende da campeggio” ha ironizzato il comico. L'articolo Governo, ...

Governo - Gene Gnocchi su Giorgetti (Lega) : “Economista famosissimo : ha ideato la mini-Irpef per i Minions” : “Al tavolo del contratto c’erano tutti i più grandi. C’era Giorgetti, economista famoso a livello mondiale: è stato lui a inventare la mini-Irpef per i Minions. Poi loro si sono rifiutati, ma non è colpa di Giorgetti”. La gag è di Gene Gnocchi, nella copertina di DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris. Video da La7 L'articolo Governo, Gene Gnocchi su Giorgetti (Lega): “Economista famosissimo: ha ideato la ...

Governo - Gene Gnocchi e la padella Salvimaio : “Fondo non in teflon ma in bufalon - frigge l’aria” : Nella copertina del programma DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris, Gene Gnocchi ha fatto la consueta carrellata di magliette, questa volta sul contratto Lega-M5s. A un certo punto ha tirato fuori una padella: “È la padella Salvimaio: è costituita da un fondo speciale, non in teflon ma in bufalon, che consente di friggere l’aria”. Video da La7 L'articolo Governo, Gene Gnocchi e la padella Salvimaio: “Fondo non in ...