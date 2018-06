Governo | fiducia alla Camera | diretta – Conte | “Su giustizia rispetteremo la

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...

Fiducia - il Governo Conte alla Camera : Nella sua replica in Aula a Montecitorio, il premier espone un altro discorso fiume dove si parla di debito, Sud, scuola e infrastrutture. Bagarre sul conflitto d’interesse con il Pd

Governo Conte - via al voto di fiducia alla Camera. Il premier : «Politica si riappropri della guida ma senza dirigismo» : Al via nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo Conte. Il primo a intervenire è Alessandro Fusacchia di +Europa, l'ultimo sarà Francesco...

FIDUCIA ALLA CAMERA - Governo LEGA-M5S/ Diretta video - discorso Conte : “su debito trattative forti in Ue” : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega ALLA CAMERA, Diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera diretta live/ Video discorso Conte : “Al G7 dovremo farci rispettare” : Fiducia governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Governo Conte - il giorno della fiducia : cosa significa - : Viene accordata dalle camere entro dieci giorni dalla formazione dell'esecutivo. Durante il mandato, i gruppi parlamentari possono presentare una mozione di sfiducia, mentre il Governo, se ritiene un ...

FIDUCIA Governo M5S-LEGA ALLA CAMERA DIRETTA LIVE/ Video discorso Conte : FdI "sentinella - darà supporto" : FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA ALLA CAMERA, DIRETTA Video streaming LIVE, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:02:00 GMT)

Il discorso integrale di Liliana Segre al Senato per la fiducia al Governo Conte : Standing ovation dell’Aula del Senato per Liliana Segre. Nel suo discorso la senatrice a vita ha detto «che si rifiuta di pensare che la nostra civiltà democratica sia sporcata da leggi speciali nei confronti di Rom e Sinti» e che se ciò accadrà si opporrà «con tutte le forze». Ecco il testo integrale del suo intervento Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi Senatori, prendendo la parola per la prima volta in ...

Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera diretta live/ Video discorso Conte : Pd vs Salvini “flat tax aiuta ricchi” : Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:06:00 GMT)

Governo Conte : oggi la fiducia alla Camera - dopo l'ok del Senato con 171 sì e 117 no : 'Noi populisti? Sì, se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

Il video del discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al Governo Conte : La senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, ha detto che si opporrà «con tutte le energie che mi restano» a nuove leggi discriminatorie nei confronti dei rom The post Il video del discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte appeared first on Il Post.

Governo Conte : oggi la fiducia alla Camera : 11.50 - Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina:Il contratto che avete firmato serve a voi per stare insieme, lì non c'è niente che serva davvero per cambiare il Paese: scarica sui giovani di questo Paese i costi e le responsabile. Il vostro contratto è iniquo per le scelte che propone. Noi daremo battaglia. Se decidere di discriminare i bambini negli asili secondo la nascita, noi daremo battaglia. Se deciderete di ...

Governo - la fiducia dell’ex M5s espulso perché “massone”. Vitiello (Maie) : ‘Mortificati - ma orgogliosamente responsabili’ : “Siamo stati mortificati, ma siamo orgogliosamente responsabili. Per questo le daremo la fiducia”. Così Catello Vitiello, l’ex “massone” sfiduciato per questo dai vertici grillini in piena campagna elettorale e ora nel gruppo Misto, componente del Maie, insieme all’altro ex M5s Salvatore Caiata. “Siamo stati travolti da problemi inesistenti, siamo stati fortemente discriminati. Un pregiudizio sulla ...