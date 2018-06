Governo | fiducia alla Camera | 350 sì Conte | “Non stravolgeremo Buona Scuola Noi

Il Governo ottiene la fiducia alla Camera : Nella sua replica a Montecitorio, il premier parla di debito, Sud, scuola e infrastrutture. Bagarre sulla frase di Conte che poi cerca di spiegare: «Non accuso nessuno ma è a ogni livello»

Il Governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : Il governo Conte ha ottenuto la fiducia della Camera con 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Nel suo discorso all’aula Giuseppe Conte ha detto che la Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Il neo-premier mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecuti...

Voto fiducia Governo M5s-Lega alla Camera/ Video diretta - Delrio a Conte : “non sia pupazzo di Salvini-Di Maio” : fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Governo - Sgarbi show alla Camera : “Dove c’è il disordine io prospero. Voterò la fiducia per assistere al vostro declino” : “Dove c’è il disordine io prospero e quindi Voterò la fiducia al Governo”, ha detto Vittorio Sgarbi in Aula alla Camera. Il critico d’arte e deputato di Forza Italia ha chiesto di intervenire a titolo personale e con argomentazioni paradossali voterà in dissenso dal suo gruppo. “Lei è un vicepremier di due vicepremier – ha detto tra l’altro rivolto al premier Giuseppe Conte -, non è stato incaricato da ...

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia rispetteremo la Costituzione”. Delrio : “E’ un suo dovere” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. CRONACA ORA PER ORA 17.45 – Uffici Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi Come compete ai vicepremier, anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...