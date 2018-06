Governo | Fassino | Conte imbarazzante | incarico più grande di lui

Governo - Fassino : “M5s e centrodestra irresponsabili. Fanno prevalere loro interessi a quelli dei cittadini” : “Noi consideriamo irresponsabile l’atteggiamento del centrodestra e del M5s di rifiuto dell’appello rivolto da Mattarella a sostenere un Governo di transizione che faccia uscire dallo stallo. Questi partiti Fanno prevalere i loro interessi a quelli dei cittadini”. Così Piero Fassino dopo la riunione nella sede del Pd. “L’assemblea la indiremo il prima possibile, non appena è chiaro il quadro politico e sarà ...

Fassino (PD) : “Nostri voti per Governo politico centrodestra non ci sono”. Cuperlo : “Voto si avvicina” : “Lo abbiamo sempre detto: i nostri voti per un governo politico del centrodestra non ci sono“. Così fuori dal Nazareno il dem Piero Fassino, escludendo la possibilità che i democratici sostengano un esecutivo di centrodestra, dopo che Salvini aveva rivendicato di essere disponibile a dare vita a un governo di centrodestra, per poi cercare voti in Parlamento. Stessa posizione di chiusura arriva anche da Gianni Cuperlo: “Non ...

Consultare la base del Pd su un Governo con il M5s. L'idea di Fassino : Per Piero Fassino il Pd "deve verificare se ci sono le condizioni" per un governo con M5s e dovrà coinvolgere la sua base "in qualunque scelta". In un'intervista alla Stampa, l'ex segretario dei Ds ha auspicato tra i dem "una riflessione che abbia al centro l'interesse dell'Italia", ritenendo che sarebbe "il modo migliore per rilanciare il Pd". "Io penso che ...

ACORDO PD M5S/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)