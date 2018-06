Governo | dopo il via libera del Senato Conte chiede la fiducia alla Camera

La Camera vota la fiducia al Governo Conte - dopo il via libera del Senato : dopo il Sì del Senato al Governo Conte con 171 voti favorevoli, oggi tocca all'aula della Camera, convocata per la discussione sulle comunicazioni del Governo, a cui seguirà la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il voto di fiducia.Alla Camera l'esecutivo gialloverde ha una maggioranza schiacciante, con 346 voti (222 deputati M5S e 124 leghisti), 30 voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta di 316. I voti ...

Voto di FIDUCIA al SENATO per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA VIDEO streaming live, premier Conte parla alle Camere. discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"

Martina : dopo la propaganda il Governo fa i conti con la realtà : Dagli studenti nelle scuole e nelle università, agli imprenditori, al mondo del lavoro e del volontariato, alle professioni. Ai sindaci. Da domani ci mettiamo al lavoro anche per questo". Poi: "...

Spagna - Pedro Sanchez premier. Dopo il giuramento la formazione del nuovo Governo socialista : Ha giurato ed è il primo premier spagnolo che non lo fa sulla Bibbia e in assenza di un crocefisso. Pedro Sanchez, leader dei socialisti, si è presentato davanti al re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid per prendere le redini dell’esecutivo. Sanchez, economista di 46 anni senza esperienze di governo, ha prestato giuramento alle 11 locali Dopo le dimissioni di Mariano Rajoy, sfiduciato ...

Silvio Berlusconi - video-messaggio dopo il giuramento del Governo Lega-M5S : 'O noi o loro' : nei giorni della nascita del governo Conte ha parlato col contagocce, anche se Matteo Salvini ha assicurato di averlo sentito il giorno prima del giuramento. Questa mattina, a cose fatte, il leader di ...

Il Governo Conte si è insediato. Primo Cdm dopo il giuramento : 18.08 - Il Primo Consiglio dei ministri del Governo Conte è terminato, come si apprende dal canale Twitter di Palazzo Chigi. È durato una quindicina di minuti.Terminato il Consiglio dei Ministri n.1— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 1, 2018 17.58 - Arrivano i primi auguri dall'estero al neonato Governo Conte. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo dice che l'amministrazione Trump "non vede l'ora" di continuare a collaborare con ...

2 giugno 1946 : no alla monarchia - dopo 72 anni sì al Governo del cambiamento : Quest'anno la Repubblica italiana compie 72 anni. Celebra il suo compleanno il 2 giugno, una data importante perché nel 1946 si tenne un referendum in cui per la prima volta parteciparono al voto anche le donne. dopo 85 anni sotto il dominio della dinastia dei Savoia, 22 milioni di italiani furono chiamati alle urne per scegliere se abolire la monarchia o trasformare l'Italia in una Repubblica costituzionale. Buon compleanno Italia Il 2 giugno ...

Anniversario della Repubblica - dopo momenti incredibili Governo fatto e Salvini già al lavoro : ... diktat, altolà, cambi marcia e chi più ne ha più ne metta sfociati nella clamorosa rottura sulla linea del traguardo per la disputa del nome di Paolo Savona all' Economia . Mattarella non ne ha ...

Governo - Travaglio : “Salvini? Dopo di 25 anni di predicazione irresponsabile ora voglio vederlo alla prova del realismo” : “Salvini? Quando siederà finalmente responsabilizzato sulla poltrona del Viminale, o ci fa vedere la ricetta per guarire da tutti i mali oppure dovrà riconoscere, per esempio, che un suo predecessore come Marco Minniti non era un pericoloso “buonista”, ma un ministro di centrosinistra che faceva quello che si poteva fare, anche a costo di prendersi l’accusa di essere fascista e razzista, perché faceva rispettare le leggi”. Così a Otto e Mezzo ...

Governo - dopo il giuramento Di Maio esulta : “Ringrazio Beppe”. Salvini : “Italiani vogliono sicurezza” e Tria non risponde : dopo il giuramento i neo-ministri lasciano il Quirinale e sfilano davanti a cronisti per le domande di rito. Visibilmente emozionato Luigi Di Maio che si lascia andare ad un “Grazie Beppe”. Il titolare del Viminale, Matteo Salvini, puntualizza: “Gli italiani ci votato per dare sicurezza. Primo provvedimento? Ho molte idee” mentre Giovanni Tria alle tante domande non risponde L'articolo Governo, dopo il giuramento Di Maio ...

Mercati - lo spread in calo a 239 punti Piazza Affari chiude in rialzo - +1 - 49% - dopo giuramento del nuovo Governo : Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo . L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno. Chiusura in netto calo,...

GIOVANNI TRIA - CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL’ECONOMIA/ Dopo giuramento : “squadra Governo ottima” : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel Governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Governo - il primo “faccia a faccia” Savona-Mattarella. Il Capo dello Stato dopo il giuramento : “Auguri” : Paolo Savona giura al Colle nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’economista euroscettico, spoStato dall’Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo giallo-verde. dopo averla pronunciata, Savona stringe la mano a Mattarella che gli fa gli auguri di buon lavoro. L'articolo Governo, il primo “faccia a ...