Governo | Delrio a Conte | fratello Mattarella si chiamava Piersanti

**Governo : Delrio a Conte - dittatori agiscono sempre in nome popolo** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Presidente Conte, lei si presenta dicendo che è l'avvocato degli italiani, come rappresentante del popolo contro le elite. Ha rivendicato di essere populista ma in nome del popolo in questo Paese sono stati commessi delitti orrendi, approvate leggi razziali, in Europa sono stati commessi genocidi. Tutti i grandi dittatori lo fanno in nome del popolo. Parlo della storia e non di voi". Lo ha ...

**Governo : Delrio a Conte - non parli di cose che non conosce - prima studi** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Presidente "Conte non venga a parlare in quest'aula di cose che non conosce, sia umile. Studi, abbia umiltà di studiare, non venga qui a fare lezioni. prima, studi lei". Lo ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voti del Pd citando leggi già fatte su proposte annunciate dal premier Conte.

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : "Su giustizia rispetteremo la Costituzione". Delrio : "E' un suo dovere" : E' il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. CRONACA ORA PER ORA 17.45 – Uffici Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi Come compete ai vicepremier, anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio ...

Delrio : Governo del cambiamento? Anche quello fascista lo era : Roma, 1 giu. , askanews, 'Certamente è un governo del cambiamento, il problema è che si può cambiare in peggio. Anche il governo fascista era un governo del cambiamento in Italia'. Lo ha dichiarato il ...

Governo - Delrio : "La bozza M5s-Lega è orribile. Comitato di conciliazione? Come il gran consiglio del fascismo" : "Una bozza orribile, un Governo pericoloso per il Paese. Il Comitato di conciliazione ricorda il gran consiglio del fascismo". L'alleanza di Governo vista dall'Aventino del Partito democratico è descritta dalle parole di Graziano Delrio. Mentre Cinquestelle e Lega trattano per trovare un'intesa, il Pd smonta la versione del contratto di Governo pubblicata martedì sera dall'Huffington Post: "La bozza mi ...

Governo : Delrio - spero non ce la facciano : ANSA, - ROMA, 16 MAG - "La bozza mi sembra orribile. Hanno ragionato di condono di debito pubblico e uscita dall'euro, è molto preoccupante che, anche se superata, abbiano messo giù quelle ricette.

Governo : Delrio - già fatto scatoloni - 'bici blu' resta al ministero : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Ho già fatto gli scatolini, la bici rimane di proprietà del ministero". Piuttosto che l'auto blu "io avevo la 'bici blu', abbiamo fatto più di 4.000 km con quella bici lì, quindi abbiamo pedalato". A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

Governo : Delrio - ritardo Lega-M5S legato a poltrona : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Sul Governo a trazione Lega-M5S "siamo a 70 giorni di chiacchiere e siamo al nulla, io credo che il ritardo sia legato alla poltrona". A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo MAssimo su Radio Capital.

Governo : Delrio - auspico Lega-M5S non riescano - con autista ubriaco burrone : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Un autista ubriaco ti conduce in un burrone ed è un pericolo per tutti, per i passeggeri che sono a bordo", dunque "auspico che Lega e M5S non ce la facciano" ad arrivare a un Governo. A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. Lecito, per Delrio, auspicare che un Governo Lega-M5S non nasca "se uno ...

Governo : Delrio - ok correzione Fornero ma non scassiamo conti pubblici : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Sono favorevole alla correzione della legge Fornero, ma un altro conto è dire 'scassiamo i conti pubblici', con la piccola impresa che fatica a tirare avanti e così non ha più possibilità di accendere un mutuo. Il problema poi sono le nuove generazioni". Lo dice il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

Governo : Delrio - bozza Lega-M5S orribile e molto grave - ricette preoccupanti : Roa, 16 mag. (AdnKronos) – La bozza di Governo Lega-M5S "mi pare orribile, se hanno iniziato a parlare di quei temi non hanno le idee molto chiare, già il fatto che abbiano ragionato" su punti, come l'uscita dell'euro, che oggi dicono superati "mi pare molto, molto grave. Noi siamo d'accordo sul 'lasciamoli partire', ma se l'autista è ubriaco e finisce nel burrone è un guaio per ...