ilfattoquotidiano

: Governo, Delmastro Delle Vedove (FdI): “Reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Adatto alle Bahamas”… - Cascavel47 : Governo, Delmastro Delle Vedove (FdI): “Reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Adatto alle Bahamas”… - TutteLeNotizie : Governo, Delmastro Delle Vedove (FdI): “Reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Adatto… - fattoquotidiano : Governo, Delmastro Delle Vedove (FdI): “Reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Adatto alle Bahamas” -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) “Speriamo che la Terza Repubblica riaccenda le speranze del lavoro e non somministri ildiche risponde al nome di reddito di. Non è la misura che questo Paese si aspetta, semmai può andare bene per le Bahamas“. Così Andrea, deputato di Fratelli d’Italia, durante il suo intervento a Montecitorio sulguidato da Giuseppe Conte. L'articolo(FdI): “Reddito didi. Adatto alle Bahamas” proviene da Il Fatto Quotidiano.