Governo | Davigo | “Ampliare limiti legittima difesa? Proposta che si basa su allarme

(Di mercoledì 6 giugno 2018) “Ampliare idella? Io trovo ridicolo che per anni si sia creato unsicurezza inesistente. L’Italia è un Paese fortemente sicuro, ha il minor numero di omicidi in Europa“. Così il magistrato Piercamillo, ospite di Dimartedì (La7), commenta ladella Lega sulla sicurezza. E spiega: “Nonostante l’sicurezza creato, sono state fatte leggi per rendere molto più difficile la custodia cautelare. Poi però si pensa di estendere l’uso delle armi, in modo che ci pensano i cittadini ad ammazzare. Ma che modo di ragionare è? In più, ci si dimentica che quasi sempre, quando si va in giudizio, è perché non si è nell’ipotesi di. In nessun Paese al mondo è consentito sparare a chi scappa”. Circa la “pace fiscale” annunciata dal presidente del Consiglio Conte,è ...