Governo Conte | terminato il discorso del premier alla Camera | voto di fiducia dalle 17 45

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Presidente "Conte non venga a parlare in quest'aula di cose che non conosce, sia umile. Studi, abbia umiltà di studiare, non venga qui a fare lezioni. prima, studi lei". Lo ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voti del Pd citando leggi già fatte su proposte annunciate dal premier Conte.

Governo - lo scivolone di Conte mentre parla a braccio : “Il rispetto della presunzione di colpevolezza…” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in sede di replica a Montecitorio in vista del voto di fiducia. parlando a braccio, inciampa sul tema della giustizia. Dopo aver lanciato l’allarme sul fatto che il sistema stia diventando “censitario”, annuncia di volerlo riformare, tra l’altro, “nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di colpevolezza“. Omette, insomma, il fondamentale ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia rispetteremo la Costituzione”. Delrio : “E’ un suo dovere” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. CRONACA ORA PER ORA 17.45 – Uffici Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi Come compete ai vicepremier, anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio ...

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Dal prof.#Conte alla Camera un intervento 'imbarazzante' per pochezza, genericità, banalità. Assenza di visione e di qualsiasi progettualità. L'immagine di un uomo catapultato in un incarico più grande di lui. Davvero non possiamo rassegnarci a lasciare l'Italia in quelle mani". Lo scrive su twitter Piero Fassino del Pd.

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Una relazione sotto le aspettative di chiunque, anche di una maggioranza molto generosa pronta ad applaudire anche quando il premier non sapeva finire frase…". Il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd) commenta così alla Camera l'intervento del premier Giuseppe Conte in aula. "temo i prossimi appuntamenti internazionali, spero lo aiutino a chiarire obiettivi e cose da

Governo - Conte alla Camera : 'Tratteremo con l'Ue sul debito' - : A Montecitorio la replica del premier dopo la discussione in Aula, poi il voto di fiducia: "Ambiente e Sud al centro programma". Flat tax: "Sistema aliquote per recuperare progressività". Su reddito ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...

Fiducia - il Governo Conte alla Camera : Nella sua replica in Aula a Montecitorio, il premier espone un altro discorso fiume dove si parla di debito, Sud, scuola e infrastrutture. Bagarre sul conflitto d’interesse con il Pd

Governo Conte - via al voto di fiducia alla Camera. Il premier : «Politica si riappropri della guida ma senza dirigismo» : Al via nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo Conte. Il primo a intervenire è Alessandro Fusacchia di +Europa, l'ultimo sarà Francesco...

FIDUCIA ALLA CAMERA - Governo LEGA-M5S/ Diretta video - discorso Conte : “su debito trattative forti in Ue” : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega ALLA CAMERA, Diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Noi siamo per negoziare su questo fronte", quello della "discesa progressiva del debito. Bisognerà vedere come arrivarci" trattando "anche a livello europeo e andremo a quei tavoli volendo esprimere anche un indirizzo politico, ci auguriamo con la fermezza e la risolutezza necessarie per essere ascoltati dai nostri partner". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Gli onesti con noi non hanno da temere nulla". Lo dice, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando del contrasto alla corruzione che, ha indicato il premier, va attuato "agendo su due livelli: da un lato agire sulla deburocratizzazione", dall'altro "contrastare la corruzione a tutti i livelli".

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Per quanto riguarda la posizione a livello internazionale, siamo nella Nato e vogliamo, come dice il poeta, rimanerci optime". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Possiamo assicurare che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo a quelle anticipazioni che sono Contenute nel contratto di Governo e anche nelle dichiarazioni che ho qui depositato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera al termine del dibattito sulla fiducia.