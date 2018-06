Governo | Conte | “Su lotta alla mafia no maggioranza e opposizione | tutti uniti

Governo : Conte - al lavoro subito per attuare contratto : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Possiamo assicurare che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo a quelle anticipazioni che sono Contenute nel contratto di Governo e anche nelle dichiarazioni che ho qui depositato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera al termine del dibattito sulla fiducia. L'articolo Governo: Conte, al lavoro subito per attuare contratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Conte - attacchi a Mattarella mi hanno addolorato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Una delle cose che più mi ha addolorato” nei giorni che hanno preceduto la formazione del Governo, “è l’attacco sui social a un congiunto” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ovvero al fratello Piersanti ucciso dalla mafia. “Ecco, questa è la cosa che più mi è spiaciuta”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera, incassando un ...

**Governo : Conte - non chiedeteci troppi dettagli - siamo appena insediati** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Molti interventi sollecitano questo esecutivo ad articolare in modo più puntuale gli obiettivi” ma “ci siamo appena insediati, non chiedeteci dettagli di specifiche iniziative legislative perchè ancora stiamo costituendo gli uffici”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica a Montecitorio. L'articolo **Governo: Conte, non chiedeteci troppi dettagli, siamo appena insediati** ...

Governo - Conte : 'Su lotta a mafie non c'è maggioranza e opposizione' : "Ho già dato atto della sensibilità di questo Governo in tema di contrasto alle mafie e poteri criminali. Su questo possiamo essere d'accordo, non esiste maggioranza e opposizione, perché il contrasto ...

Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera diretta live/ Video discorso Conte : “Al G7 dovremo farci rispettare” : Fiducia governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Associazione Ebs : pronti a collaborare con il Governo Conte : Roma, 6 giu. , askanews, 'L'Associazione EBS rivolge al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due Vice Presidenti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al ministro delle Politiche Agricole, ...

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...

Vitalizi : Governo Conte pronto a tagliarli subito : Il nuovo Governo Lega M5S ha aperto la caccia ai Vitalizi. Il Vice Presidente del Consiglio e leader pentastellato Luigi Di Maio, dichiara guerra ai privilegi degli ex parlamentari e promette di intervenire tempestivamente per cancellarli in modo definitivo. Via i Vitalizi agli ex parlamentari I privilegi degli ex parlamentari avranno vita breve: la delibera è già sul tavolo del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. È pronto il ...

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani “ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Conte, in cdm ordinaria amministrazione, io in partenza per G7 sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo Conte - il giorno della fiducia : cosa significa - : Viene accordata dalle camere entro dieci giorni dalla formazione dell'esecutivo. Durante il mandato, i gruppi parlamentari possono presentare una mozione di sfiducia, mentre il Governo, se ritiene un ...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

Pensioni d'oro - il piano del Governo Conte per tagliare gli assegni più ricchi : riduzioni fino al 6 per cento : Il piano del governo Conte di ridurre le Pensioni più generose, quelle considerate 'd'oro', potrebbe colpire almeno 30 mila pensionati . L'idea di Lega e M5s è di far risparmiare allo Stato, sin da ...