Governo | Conte | ' Ognuno ha suo conflitto interessi' È bagarre in Aula

Ecco le 'spie fiscali' - il drastico piano del Governo Conte contro gli evasori : Più manette e più spie fiscali . Ecco il governo di Giuseppe Conte , le cui parole in materia di giustizia e fisco hanno terrorizzato Forza Italia . Come sottolinea il Giornale , la deriva ...

Governo - Delrio a Conte : “il fratello di Mattarella si chiamava Piersanti”. È scontro in aula : Ennesimo duro scontro in aula a Montecitorio tra il Pd e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il capogruppo Dem Graziano Delrio, intervenendo in dichiarazione di voto, ha attaccato Conte per non aver ricordato il nome del fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ucciso in un agguato di mafia nel 1980. Nel corso della sua replica, Conte aveva parlato di un “congiunto” del presidente della Repubblica insultato sui social ...

Governo : Delrio a Conte - fratello Mattarella si chiamava Piersanti : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Piersanti, si chiamava Piersanti”. Graziano Delrio riprende Giuseppe Conte che nel suo intervento alla Camera citando il fratello del presidente Sergio Mattarella, assassinato dalla mafia, la ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti”, scandisce Conte tra la standing ovation dei deputati Pd. L'articolo Governo: Delrio a Conte, fratello Mattarella ...

**Governo : Delrio a Conte - dittatori agiscono sempre in nome popolo** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Presidente Conte, lei si presenta dicendo che è l’avvocato degli italiani, come rappresentante del popolo contro le elite. Ha rivendicato di essere populista ma in nome del popolo in questo Paese sono stati commessi delitti orrendi, approvate leggi razziali, in Europa sono stati commessi genocidi. Tutti i grandi dittatori lo fanno in nome del popolo. Parlo della storia e non di voi”. Lo ha ...

**Governo : Delrio a Conte - non parli di cose che non conosce - prima studi** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Presidente “Conte non venga a parlare in quest’aula di cose che non conosce, sia umile. Studi, abbia umiltà di studiare, non venga qui a fare lezioni. prima, studi lei”. Lo ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voti del Pd citando leggi già fatte su proposte annunciate dal premier Conte. L'articolo **Governo: Delrio a Conte, non parli di cose che non conosce, prima studi** sembra ...

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il Governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

Governo - lo scivolone di Conte mentre parla a braccio : “Il rispetto della presunzione di colpevolezza…” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in sede di replica a Montecitorio in vista del voto di fiducia. parlando a braccio, inciampa sul tema della giustizia. Dopo aver lanciato l’allarme sul fatto che il sistema stia diventando “censitario”, annuncia di volerlo riformare, tra l’altro, “nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di colpevolezza“. Omette, insomma, il fondamentale ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia rispetteremo la Costituzione”. Delrio : “E’ un suo dovere” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. CRONACA ORA PER ORA 17.45 – Uffici Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi Come compete ai vicepremier, anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio ...

Governo : Fassino - Conte imbarazzante - incarico più grande di lui : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Dal prof.#Conte alla Camera un intervento ‘imbarazzante’ per pochezza, genericità, banalità. Assenza di visione e di qualsiasi progettualità. L’immagine di un uomo catapultato in un incarico più grande di lui. Davvero non possiamo rassegnarci a lasciare l’Italia in quelle mani”. Lo scrive su twitter Piero Fassino del Pd. L'articolo Governo: Fassino, Conte imbarazzante, ...

Governo : Rosato - Conte sotto aspettative - temo per vertici internazionali : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Una relazione sotto le aspettative di chiunque, anche di una maggioranza molto generosa pronta ad applaudire anche quando il premier non sapeva finire frase…”. Il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd) commenta così alla Camera l’intervento del premier Giuseppe Conte in aula. “temo i prossimi appuntamenti internazionali, spero lo aiutino a chiarire obiettivi e cose da ...

Governo - Conte alla Camera : 'Tratteremo con l'Ue sul debito' - : A Montecitorio la replica del premier dopo la discussione in Aula, poi il voto di fiducia: "Ambiente e Sud al centro programma". Flat tax: "Sistema aliquote per recuperare progressività". Su reddito ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...