Governo Conte | oggi la fiducia alla Camera | Il dibattito in diretta streaming

Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera - diretta live/ Video streaming del discorso del premier Conte : Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Governo Conte - oggi la fiducia alla Camera. Ieri il sì del Senato : ... con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di ...

Governo - in corso il dibattito alla Camera per la fiducia al Governo Conte : segui la diretta : Incassata, ieri, la prima fiducia al Senato con 171 sì, resta al governo guidato da Giuseppe Conte il passaggio a Montecitorio. Qui la maggioranza sarà più ampia, visto che Lega e M5s possono contare su 352 deputati (222 grillini e 124 leghisti e altri 6 dal gruppo Misto). L'articolo governo, in corso il dibattito alla Camera per la fiducia al governo Conte: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo Conte - il giorno della fiducia alla Camera : il voto nel pomeriggio – LA DIRETTA : Dopo il margine rassicurante dei 171 sì incassati a Palazzo Madama, per il Governo Conte è il giorno della fiducia alla Camera dove Lega e M5s cercano il via libera definitivo all’esecutivo nato sulla base del contratto siglato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il dibattito in Aula, al via alle 9, verrà seguito nel primo pomeriggio dalla replica del presidente del Consiglio e dal voto, il cui inizio è fissato alle 17.40. CRONACA ORA PER ...

La Camera vota la fiducia al Governo Conte - dopo il via libera del Senato : dopo il Sì del Senato al Governo Conte con 171 voti favorevoli, oggi tocca all'aula della Camera, convocata per la discussione sulle comunicazioni del Governo, a cui seguirà la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il voto di fiducia.Alla Camera l'esecutivo gialloverde ha una maggioranza schiacciante, con 346 voti (222 deputati M5S e 124 leghisti), 30 voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta di 316. I voti ...

Il discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al Governo Conte : La senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, ha detto che si opporrà «con tutte le energie che mi restano» a nuove leggi discriminatorie nei confronti dei rom The post Il discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte appeared first on Il Post.

Il voto di fiducia sul Governo Conte alla Camera - in streaming : Oggi il governo Conte si presenta alla Camera, dopo averla ottenuta ieri al Senato The post Il voto di fiducia sul governo Conte alla Camera, in streaming appeared first on Il Post.

Il Governo Conte incassa la fiducia del Senato - 171 sì e 117 no. Oggi il voto alla Camera : 'Noi populisti? Sì se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

A Salvini il discorso di Conte è piaciuto molto : il Governo punta a durare 5 anni : Un discorso 'bellissimo, concreto' basato su 'fatti'. Cosi'' Matteo Salvini definisce l'intervento di Giuseppe Conte, nel giorno della fiducia al Senato, mentre il suo partito si prepara a sostenere ...

Il Governo Conte incassa la fiducia del Senato : Le votazioni al Senato si sono chiuse alle 20:36 di martedì 5 giugno, 10 minuti per lo scrutinio e poi l’esito: 171 voti a favore, 117 contrari, 25 astenuti, rispettando così i pronostici della vigilia. Archiviata la pratica fiducia al Senato, l’appuntamento con la Camera è fissato per mercoledì 6 giugno. Tutto da copione, con Pd e Forza Italia che hanno votato contro, mentre Fdi si è astenuto Se i numeri apparivano scontati, le reazioni lo ...

Fiducia al Senato per il Governo Conte : <br>Oggi si vota alla Camera : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Governo Conte - c’è la fiducia al Senato. Oggi il voto alla Camera| : Nel debutto al Senato il presidente cita i punti del programma, dalla flat tax all’immigrazione. In politica estera apre al dialogo con la Russia. Renzi: «Lei è un premier non eletto, direi “un collega”»

Premier Giuseppe Conte - la scuola dov’è? I dubbi sul Governo del ‘cambiamento’ : Il mondo della scuola appare deluso di fronte al più lungo discorso programmatico della storia della Repubblica, quello di un’ora e un quarto pronunciato dal neo Premier Giuseppe Conte: il Presidente del Consiglio del nuovo governo gialloverde ha parlato di Flat tax, migranti, lotta alla mafia, lotta alla corruzione, Reddito di cittadinanza, salario minimo orario sono stati alcuni […] L'articolo Premier Giuseppe Conte, la scuola ...