Governo Conte | c’è la fiducia al Senato Oggi il voto alla Camera

Premier Giuseppe Conte - la scuola dov’è? I dubbi sul Governo del ‘cambiamento’ : Il mondo della scuola appare deluso di fronte al più lungo discorso programmatico della storia della Repubblica, quello di un’ora e un quarto pronunciato dal neo Premier Giuseppe Conte: il Presidente del Consiglio del nuovo governo gialloverde ha parlato di Flat tax, migranti, lotta alla mafia, lotta alla corruzione, Reddito di cittadinanza, salario minimo orario sono stati alcuni […] L'articolo Premier Giuseppe Conte, la scuola ...

Matteo Renzi : “M5s-Lega il potere - non faremo sconti”/ Pd - Marcucci : "Conte? Serve avvocato contro il Governo" : Matteo Renzi: “M5s-Lega il potere, non faremo sconti”. Pd contro fiducia Governo Conte, Marcucci: "Agli italiani Serve un avvocato contro l'esecutivo"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 GMT)

FIDUCIA Governo LEGA-M5S : 171 SI AL PREMIER CONTE/ "Offriamo risposte concrete" : ora l'esame della Camera : Voto di FIDUCIA al Senato per il GOVERNO LEGA-M5S: diretta video streaming live, discorso PREMIER CONTE alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". 171 Sì, 117 contrari(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:46:00 GMT)

Governo incassa fiducia - Conte : è andata molto bene anche per numeri : "E' andata molto bene anche per quanto riguarda i numeri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando con i cronisti fuori di Palazzo Madama il voto di fiducia dato dal Senato ...

Mario Monti "chiama" la Troika : "può intervenire"/ Fiducia Governo Conte : "Siate più umili" : Mario Monti "chiama" la Troika: può intervenire. Fiducia Governo Giuseppe Conte, l'intervento del senatore a vita che avverte M5s e Lega: "siate più umili"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Governo - il premier Conte : “Renzi mi chiama ‘collega’? Perché è un professore lui? : “Renzi mi chiama ‘collega’? Perché è un professore lui?”. A rispondere con ironia ai cronisti, fuori da Palazzo Madama, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito dell’intervento in Senato di Matteo Renzi, che lo aveva definito “collega” Perché primo ministro “non votato dagli elettori”. “Contento per la fiducia e per i numeri” ha detto anche Conte. L'articolo ...

Il Governo Conte 'guadagna' già quattro voti : al Senato i sì sono 171 : Nessuna sorpresa al Senato per il primo voto di fiducia. Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa i previsti 171 sì, 4 voti in più rispetto ai numeri della maggioranza , 167 Senatori, , e si ...

Governo Conte incassa la prima fiducia : siamo populisti - io garante : Roma, 5 giu. , askanews, Rivendica, citando Dostoevskij, l'anima 'populista' del Governo, si dice 'garante' dell'attuazione del contratto di Governo, respinge le accuse di razzismo ma assicura la ...

Il Governo Conte incassa la fiducia al Senato - Conte : 'Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini' : La lotta ai privilegi della politica e agli sprechi non e' una questione meramente simbolica". "Se i comuni cittadini - ha spiegato Conte - affrontano quotidianamente mille difficoltà e umiliazioni ...

Fiducia al Senato per il Governo Conte : <br>171 voti a favore - 117 contrari e 25 astensioni : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Governo : Conte - esecutivo non ha mai considerato uscita da euro : L'iniziale scelta del ministro dell'Economia da parte della coalizione di Governo era caduta sull'euroscettico Paolo Savona, ricorda il "Nyt", prima che il capo di Stato ponesse il veto. Savona è ...

Chi ha votato la fiducia al Governo Conte - partito per partito : Nessuna sorpresa al Senato per il primo voto di fiducia. Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa i previsti 171 sì, 4 voti in più rispetto ai numeri della maggioranza (167 senatori), e si attesta su una soglia di 'sicurezza' di 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, che a palazzo Madama è fissata a quota 161. I voti contrari sono 117, gli astenuti 25. Ai 58 voti favorevoli della Lega e ...

**Governo : Conte - domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il #governodelcambiamento ha ottenuto la fiducia del Senato. domani si prosegue alla Camera e poi si inizia davvero a lavorare per il Paese”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Conte, domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

