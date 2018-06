Gordon Ramsay ha rivelato il motivo per cui ha perso più di 22 kg e non c' entra solo

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Hacirca 22 kg e ildietro al dimagrimento non ha a che fare con l'aspetto fisico. Il celebre chefhaa Today la ragione che lo ha spinto a scendere di peso: "Mio padre è morto a causa di un attacco cardiaco a 53 anni - ha affermato -. Quell'uomo non ha mai avuto la possibilità di mangiare al mio ristorante e mi fa male oggi pensare a questo"., che ha attualmente 34 ristoranti aperti in tutto il mondo, avevatrent'anni quando il padre è morto: il dolore è stato così forte da spingerlo ad adottare uno stile di vita sano e a prendere tutte le precauzioni possibili contro un simile evento. Lo chef non voleva che i suoi figli passassero quello che aveva passato lui: ecco perché ha deciso di dimagrire, dopo aver raggiunto il peso record di 122 kg.Il famoso cuoco ha ancheil suo trucco per ...