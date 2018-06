Google Pixel 2 XL | l’aggiornamento di sicurezza di giugno in alcuni casi porta un bug nel

Il nome in codice di Google Pixel 3 “Blueline” fa capolino sull’AOSP : Dopo mesi e mesi dalla prima comparsa ritorna la menzione di uno dei nomi in codice riferiti ai nuovi Google Pixel 3 che trapelavano sul finire dello scorso ottobre 2017. Si tratta di "Blueline", un riferimento che ora emerge dall'AOSP in un commit relativo a un certo test per una nuova API relativa allo spam nel dialer di Android. L'articolo Il nome in codice di Google Pixel 3 “Blueline” fa capolino sull’AOSP proviene da ...

Patch di sicurezza di giugno 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di giugno, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati.

Subito dopo i Google Pixel 3 : altri dettagli sul googlefonino low-cost : Oggi non siamo qui per parlarvi dei Google Pixel 3, ma per riprendere il discorso relativo al Googlefonino economico che dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2019. Ieri vi avevamo raccontato il dispositivo potrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 710, e realizzato nello stabilimento di Foxconn. Ad oggi, sempre grazie alle indiscrezioni raccolte e di cui si è fatto portavoce Roland Quandt, conosciamo anche il nome in codice di ...

Google sta lavorando a un Pixel low cost : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Anche Google, come Apple, potrebbe avere presto una variante di fascia media del suo smartphone Pixel. Le voci a riguardo si rincorrono da qualche tempo, ma nelle ultime ore il solitamente affidabile giornalista Roland Quandt ha riferito su Twitter di essere venuto a conoscenza di lavori su un futuro Google Pixel più abbordabile degli attuali, che potrebbe vedere la luce nella prima metà dell'anno ...

Google Pixel 3 : notch sì - notch no - la verità starebbe nel mezzo : Secondo il noto leaker OnLeaks, Google lancerà anche quest'annuo due smartphone, con diagonali decisamente diverse, uno con notch e uno senza notch.

Popsicle è un icon pack da 1.700 icone ispirate a Google Pixel con colori brillanti e vividi : Popsicle è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un icon pack con cui personalizzare smartphone e tablet con un look che rielabora lo stile dei dispositivi Google Pixel con colori luminosi e vividi. L'icon pack offre oltre 1.700 icone in full HD, icone alternative multicolori, icone per l'app drawer e per il calendario dinamico.

Non solo Google Pixel 3 : nel 2019 anche un googlefonino economico : Non sono in discussione i prossimi Google Pixel 3, che verranno puntualmente presentati quest'autunno. Tuttavia, nella prima parte del 2019, a detta di Roland Quandt (fonte che in più di qualche occasione ha dimostrato una certa accuratezza nelle sue previsioni), potremmo assistere al lancio di un altro Googlefonino basato sul sistema operativo Android, ma dal prezzo ben più contenuto. Si tratterà di un terminale equipaggiato con ...

Google potrebbe essere al lavoro su un Pixel mid range con Snapdragon 710 : Google sembrerebbe essere al lavoro per la produzione di un terzo smartphone Pixel appartenente alla fascia media del mercato con Qualcomm Snapdragon 710.

Aggiornamenti lenti anche sui Google Pixel? Niente paura : con questa guida potrete anticipare Google : È come se si firmasse un'assicurazione, all'acquisto di un Google Pixel. Android Stock, coerenza grafica ai massimi, rapidità d'esecuzione e negli Aggiornamenti

Google Pixel 3 : nuovi dettagli sul prossimo smartphone di punta made in Google : In questa prima metà del 2018 abbiamo già assistito alla presentazione di alcuni degli smartphone top di gamma più attesi dell'anno, dai nuovi Huawei P20 ai Galaxy S9 di Samsung fino al più recente OnePlus 6. Adesso l'attenzione degli appassionati del settore è rivolta alle novità Samsung in arrivo prossimamente con il suo prossimo phablet e la nuova generazione di prodotti Apple, ma intanto proseguono le indiscrezioni che vedono ...

Uscita Google Pixel 3 prima del previsto - anomalo suggerimento estivo : A quando l'Uscita Google Pizel 3? I fan della serie di Googlefonini di Mountain View potrebbero balzare sulla sedia alla notizia che il lancio della nuova generazione potrebbe avvenire già prima della fine dell'estate. Per gli smartphone di Big G potrebbe essere dunque disattesa la finestra temporale di presentazione autunnale, a favore di un anticipo, magari strategico. La fonte che fa riferimento all'Uscita Google Pixel 3 in tempi non ...

Google Pixel 3 in uscita nel 2018 : sarà svolta per il colosso di Mountain View? : Google Pixel 3: ci siamo, o quasi. È la solita attesa quella che sta accompagnando il periodo che precede l'uscita dell'ennesimo dispositivo interamente progettato da Big G. Un hype innegabile per tanti appassionati di tecnologia e non, poiché si attende con ansia quello che, per diversi motivi, può essere considerato un prodotto iconico del mondo Android. Nell'eterna disputa tra il mondo Ios e quello del robottino verde, ad esempio, rappresenta ...

Google fa un passo verso l'indipendenza con Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Nuove indiscrezioni riguardano i nuovi Google Pixel 3 e 3 XL. L'azienda di Mountain View dovrebbe delegare Foxconn nella fabbricazione dei nuovi smartphone, smartphone che sono attesi con il Qualcomm Snapdragon 845. Il Pixel 3 XL dovrebbe avere il notch, una doppia fotocamera frontale. La disponibilità è prevista fra agosto e settembre.

Sarà questo l'aspetto di Google Pixel 3 XL? : Basandosi su un paio di presunti vetri protettivi, di cui vi abbiamo parlato ieri, PhoneDesigner ha provato a immaginare la variante più grande del prossimo top di gamma Google Pixel XL 3.