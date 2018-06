Google Assistant su Google Home in un video spot tutto italiano

Xbox One supporterà il controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa : Con la dismissione definitiva di Kinect messo ormai fuori produzione e fuori sviluppo, i controlli vocali per Xbox One hanno cominciato a perdere la loro utilità in quanto l’unica alternativa consiste nell’utilizzare le cuffie, le quali però non sono comodissime e soprattutto per funzionare devono essere obbligatoriamente indossate. A quanto pare, secondo un’indiscrezione trapelata su Amazon e successivamente rilanciata dai ...

Xbox One supporterà il controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa : Con la dismissione definitiva di Kinect messo ormai fuori produzione e fuori sviluppo, i controlli vocali per Xbox One hanno cominciato a perdere la loro utilità in quanto l’unica alternativa consiste nell’utilizzare le cuffie, le quali però non sono comodissime e soprattutto per funzionare devono essere obbligatoriamente indossate. A quanto pare, secondo un’indiscrezione trapelata su Amazon e successivamente rilanciata dai ...

Xbox One si prepara a supportare Amazon Alexa e Google Assistant - che amplia le azioni disponibili negli USA : Xbox One di Microsoft includerà presto il supporto sia per l'assistente digitale Alexa di Amazon che per Google Assistant. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Xbox One si prepara a supportare Amazon Alexa e Google Assistant, che amplia le azioni disponibili negli USA proviene da TuttoAndroid.

Nest presenta Hello - mentre Netatmo Presence e Welcome supportano Google Assistant : Nest Hello è il nuovo campanello smart per la casa che offre videocamera HD, risposte preregistrate, visione notturna e altre funzioni intelligenti. Intanto Netatmo Presence e Welcome introducono il supporto a Google Assistant e Google Home attraverso un aggiornamento software. L'articolo Nest presenta Hello, mentre Netatmo Presence e Welcome supportano Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant raccoglie le nostre Prenotazioni e Acquisti in un unico posto : Google Assistant raccoglie in un unico posto le nostre Prenotazioni e i nostri Acquisti, con tanti dettagli a portata di tap. L'articolo Google Assistant raccoglie le nostre Prenotazioni e Acquisti in un unico posto proviene da TuttoAndroid.

Trasforma il vecchio smartphone Android in uno speaker con Google Assistant : Sei interessato agli speaker con assistenti virtuali come HomePod di Apple oppure Google Home senza dimenticare quelli di Amazon con Alexa, ma hai poco budget e non vuoi portarti in casa ulteriori dispositivi? Allora apri il cassetto dove riposa il tuo vecchio Android e dedica qualche minuto per creartene uno da te, sfruttando l’assistente virtuale Google Assistant. I vecchi smartphone sono una risorsa spesso abbandonata a se stessa: non ...

Google Assistant avviserà l’interlocutore che la chiamata Duplex è registrata : Stando a quanto si apprende, Google Assistant si identificherà all'inizio delle conversazioni quando comincerà a fare telefonate per conto degli utenti L'articolo Google Assistant avviserà l’interlocutore che la chiamata Duplex è registrata proviene da TuttoAndroid.

Sony aggiorna alcune sue cuffie introducendo Google Assistant : Sony ha deciso di mantenere la promessa fatta durante il CES 2018 e inizia ad aggiornare le sue cuffie di fascia premium con l'introduzione Google Assistant. L'articolo Sony aggiorna alcune sue cuffie introducendo Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Nuova Lista “Le tue Azioni” su Google Assistant mentre Wear OS mostra i risultati sportivi : mentre Google Assistant guadagna una Nuova Lista "Le mie Azioni", disponibile nella scheda Esplora, Wear OS By Google si arricchisce con i risultati sportivi in tempo reale. L'articolo Nuova Lista “Le tue Azioni” su Google Assistant mentre Wear OS mostra i risultati sportivi proviene da TuttoAndroid.

Le nuove lavastoviglie LG QuadWash supportano Google Assistant : LG Electronics ha ampliato la gamma di lavastoviglie a marchio QuadWash per includere tra le varie cose il supporto a Google Assistant. Ecco tutti i dettagli L'articolo Le nuove lavastoviglie LG QuadWash supportano Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant presto potrà controllare anche il vostro bagno smart : L'edizione 2018 del Google I/O ha evidenziato una crescita ed espansione impressionante da parte di Google Assistant, che sta allungando rapidamente i suoi tentacoli in tutte le direzioni, senza alcuna esclusione: presto l'assistente smart di Google sarà in grado di controllare persino il vostro bagno e la vostra vasca da bagno smart. L'articolo Google Assistant presto potrà controllare anche il vostro bagno smart proviene da TuttoAndroid.

App Google 8.3 prepara la gestione familiare di Google Assistant e altre novità : La versione 8.3 dell'app Google vede il ritorno, almeno nel codice, di Google Assistant for Households, prepara una funzione per la lettura degli articoli offline e alcune novità legate alle Pixel Buds. L'articolo App Google 8.3 prepara la gestione familiare di Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Siri - Alexa e Google Assistant attivabili da comandi nascosti subliminali : Il tutto, mentre tu ascolti semplicemente della musica in streaming o alla radio. Questi comandi non udibili all' orecchio umano, come veri e propri messaggi subliminali, possono infatti essere ...

La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant : Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro. L'articolo La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant proviene da TuttoAndroid.