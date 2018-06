Gli economisti organici del governo gialloverde

«Slitta al 2020 la Flat Tax per le famiglie» E Gli economisti della Lega si dividono A chi conviene : tre esempi concreti|Video : Il possibile sottosegretario all’Economia: «Il primo anno si applicherà ai redditi d'impresa, dal 2020 ai nuclei familiari». Le critiche dell'opposizione e la smentita dell'economista della Lega Siri.

Perché tutti Gli economisti non possono essere come Veronica De Romanis? : Competente, garbata, capace di spiegare un tema complesso. Quando c'è lei in un talk show, è sinonimo di qualità

Paolo Savona - nomina ministero Economia : è scontro/ Anche Boccia - Pd - approva : "Uno dei miGliori economisti" : Paolo Savona, nomina ministero Economia: è scontro. Boccia del Pd difende il professore scelto da Lega e M5s: "Uno dei migliori economisti'.

Per Gli economisti sarà la Germania campione del Mondo : Sotto l'aspetto economico: 'La spesa stimata della Russia per organizzare il campionato, pari allo 0,7% del Pil, non dovrebbe dare un impulso significativo all'economia del Paese'.

Zona Euro - economisti taGliano le stime sull'inflazione : Professional Forecasters sempre più ottimisti sull'economia dell'EuroZona ma non sull'inflazione. Il panel di esperti interpellati trimestralmente dalla Banca Centrale Europea ha infatti alzato le

Gli economisti smontano la patrimoniale dell'Ocse : le tasse frenano la crescita : In sintesi, gli economisti di Parigi, ma anche quelli del Fondo monetario internazionale e della Commissione europea sono convinti che si possa favorire l'economia di un Paese non abbassando la ...