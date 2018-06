Giustizia e sicurezza si affermano con principi di civiltà | non con scorciatoie da Codice

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Dopo il discorso del Presidente del Consiglio alle Camere c'è preoccupazione anche per i silenzi e per le cose dette sui temi della, della lotta alla corruzione e alle mafie.Non siamo tra quelli che guardano acriticamente al lavoro fatto negli anni della scorsa legislatura. Però ci saremmo aspettati un impegno a proseguire, pur con le possibili correzioni, su una strada che ha visto Governo e Parlamento impegnati per riforme di sistema del Penale e del civile o del fallimentare, sull'abbattimento del pregresso, sulla velocizzazione dei processi e delle procedure, sull'incremento delle risorse umane, dai magistrati al personale di cancelleria.Per questo auspichiamo che si prosegua lungo la strada della lotta alla corruzione e alle organizzazioni criminalità. Quelli passati sono stati gli anni dell'aumento delle pene e dei tempi di prescrizione per questi ...