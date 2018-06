Giustizia : Bonafede - io manettaro? Accusa campata per aria : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Un Guardasigilli manettaro? “Chi lo dice non conosce la mia storia professionale e politica, né tantomeno il lavoro portato avanti in commissione Giustizia” nella scorsa legislatura, un’Accusa, dunque, “totalmente campata per aria”. Lo dice il neo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico a Montecitorio.A chi gli chiede quanto ...

Davigo e Di Matteo probabili consiglieri di Bonafede alla Giustizia Video : Il nuovo ministro della Giustizia in quota M5S [Video], Alfonso Bonafede, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, avrebbe gia' avuto un lungo dialogo telefonico con Piercamillo Davigo - ex pm di Mani Pulite e presidente dell’Anm, attualmente leader della corrente della magistratura denominata Autonomia e Indipendenza - considerato un ‘Giustizialista’ e un ‘forcaiolo’ dai suoi detrattori. Il Guardasigilli pentastellato starebbe ...

Alfonso Bonafede ministro della Giustizia horror : la telefonata a Davigo e la chiamata a Di Matteo : Silvio Berlusconi lo aveva addirittura visto come il 'vero premier' dell'eventuale governo 5 Stelle . Non vorrete mica che un ragazzino come Di Maio possa davvero guidare il governo...?' chiedeva ...

Da assistente gratuito del prof Conte - a ministro della Giustizia. Il salto di Alfonso Bonafede - paladino No Tav : Da assistente gratuito del professor Giuseppe Conte all'Università di Firenze , a 'trampolino' dello stesso Conte verso il M5S e Palazzo Chigi. Da avvocato paladino No Tav, a ministro della Giustizia. ...

Il neo ministro della Giustizia - Bonafede - ha un passato da Dj : Il nuovo Guardasigilli ha un passato da dj: 'A 20 anni, organizzavo serate ed eventi in discoteca, un mondo che mi piaceva davvero molto. Il mio pezzo preferito, negli anni Novanta, era 'The Rhythm ...

Chi è Alfonso Bonafede - il nuovo ministro della Giustizia del governo M5s-Lega : Alfonso Bonafede è il ministro della Giustizia del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Avvocato, siciliano ma trapiantato a Firenze, Bonafede è stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 2013. Era stato indicato, durante la campagna elettorale, come ministro della Giustizia di un eventuale governo M5s.Continua a leggere

Giulia Bongiorno - dalla Giustizia alla Pubblica amministrazione : al suo posto Bonafede - prima sconfitta per Salvini : Lei che aveva preso la Toga d'oro come migliore neo-avvocato, lei che dal 2006 fa anche politica , prima con An poi con Futuro e libertà e ora con la Lega, , è stata rimpiazzata dal semisconosciuto ...

Sergio Mattarella - dopo Paolo Savona trema anche Alfonso Bonafede : in bilico la nomina alla Giustizia : L'irritazione del Quirinale per i sospetti di forzare la mano di Sergio Mattarella sulle nomine dei ministri non riguarda solo il nome discusso del prof. Paolo Savona all'Economia. Nel mirino del Colle rischia di finire anche il grillino Alfonso Bonafede , candidato da Luigi Di Maio al dicastero della Giustizia, uno di quei ministeri considerati delicati dal Capo dello ...

M5s - Bonafede il ministro della Giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...