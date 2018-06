Giro di Svizzera 2018 | i favoriti Che sfida tra Nairo Quintana e Richie Porte! Jakob

oasport

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Sabato 9 giugno prenderà il via ildi. La breve corsa a tappe elvetica raggiunge la sua 82ma edizione e anche quest’anno vedrà alla partenza tantissimi campioni. Un percorso davvero completo, con una cronometro individuale, una a squadre e quattro tappe di montagna, renderà questa corsa un antipasto del prossimo Tour de France. Andiamo quindi a scoprire iper la vittoria finale. Il duello più atteso sarà quello traPorte. Il colombiano non ha ancora trovato l’acuto in questa stagione e la corsa elvetica sarà l’occasione perfetta per farlo. Dopo aver conquistato ildel 2014 e la Vuelta del 2016,si presenterà al Tour con l’ambizione di conquistare la Tripla Corona e in questodici aspettiamo quindi di vederlo già grande protagonista.potrà poi contare anche sul prezioso aiuto di Mikel Landa, per una ...