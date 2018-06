Giovani | innovazione e formazione non pervenuti

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Cinque anni fa il paese doveva uscire dalla peggiore crisi dal dopoguerra. Negli ultimi tre anni è tornato a crescere, sono riprese le esportazioni, la disoccupazione è diminuita, la credibilità delle nostre istituzioni e il nostro peso a livello internazionale è aumentato.Questo patrimonio di fiducia non va dilapidato.Certo la complessità del momento e le difficoltà di milioni di italiani che non riescono a vivere una vita dignitosa richiedono risposte pragmatiche, improntate a una nuova visione della società e declinate in una serie di proposte su come soddisfarne i bisogni, quelli che già sono urgenti e quelli non ancora emersi.Un presente non privo di problemi e incertezze ci richiama alla coscienza delle cose; è il tempo di avere idee precise per combattere la retorica del lamento e del declino che pervade grande parte ...