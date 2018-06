Ghost of Tsushima e Days Gone si mostrano in due splendidi artwork

Ghost of Tsushima : Sucker Punch si prepara per l'E3 2018 : Sucker Punch è lo studio responsabile di alcuni dei giochi più amati per PlayStation e una nuova immagine teaser suggerisce che potremmo vedere presto qualcosa in più del loro prossimo progetto, Ghost of Tsushima .Sappiamo già grazie a Sony che possiamo aspettarci il gioco presente al l'E3 di quest'anno in un modo o nell'altro, mentre l'anno scorso abbiamo visto solo un breve teaser in-engine. Ora, come segnala Gamingbolt, una nuova immagine ...

Death Stranding - Ghost of Tsushima - Spider-Man e The Last of Us Part II saranno i protagonisti dell'E3 2018 di Sony : La conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment si terrà lunedì 11 giugno alle 6 p.m. (quindi alle 3 del mattino del 12 giugno in Italia). Il presidente di SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, lo ha confermato all'ultimo PlayStation Blogcast. Lo show sarà trasmesso in diretta su servizi come Twitch, YouTube e Facebook.Come riportato da Gematsu, la conferenza di quest'anno presenterà "una profonda immersione" in quattro titoli in uscita ...