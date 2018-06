Gdf sequestra complesso sportivo

Gdf sequestra coca per 7 mln - un arresto : ANSA, - NAPOLI, 22 MAG - Un uomo di 31 anni è stato arrestato per traffico di stupefacenti dalla Guardia di finanza, nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di oltre 33 chilogrammi di ...

Padova : Gdf sequestra oltre 180mila giocattoli pericolosi per 600mila euro : Padova , 18 mag. (AdnKronos) – Con l’approssimarsi della stagione estiva, nell’ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova , le Fiamme Gialle patavine stanno intensificando i controlli a tutela del mercato dei beni e dei servizi, confermando la costante azione di prevenzione e repressione ...

Padova : Gdf sequestra oltre 180mila giocattoli pericolosi per 600mila euro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova ai fini della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro . L’attività ha permesso, in oltre , di avviare ulteriori accertamenti a carico di altri operatori che hanno avuto un ruolo nella filiera commerciale dei prodotti pericolosi . Gli interventi nello specifico settore della tutela ...

La Gdf arresta corriere droga e sequestra 2 chili di eroina : Pescara - Nell’ambito di una più vasta intensificazione da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara dei servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati sugli stupefacenti, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria fermavano per un controllo uno straniero che si aggirava a piedi per le strade del centro cittadino di Pescara, risultato poi essere il cittadino albanese G. E. di 30 anni. La verifica ...

Gdf Viggiano : sequestrati oltre 22.000 articoli potenzialmente pericolosi : L'azione svolta si inquadra nelle attività che le Fiamme Gialle svolgono a tutela dell'economia legale e del consumatore, il quale, allettato da prezzi concorrenziali, può essere orientato all'...

Gaggiolo : Gdf sequestra 50 chili marijuana e 5 litri olio canapa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...