Gay pride | Firenze nega patrocinio | il Pd vota insieme a Forza Italia e Fdi contro la

Il cast di Sense8 riunito per i diritti LGBTQ al Gay pride anticipa un matrimonio nel finale in arrivo su Netflix (video) : Ancora una volta il cast di Sense8 ha dimostrato di prendere molto seriamente le tematiche affrontate dalla serie Netflix di cui è protagonista: inclusione, fratellanza, diritti umani e civili, rispetto delle diversità, interculturalismo sono i pilastri su cui si è basata la narrazione dello show. A pochi giorni dall'arrivo del finale di serie su Netflix, lo speciale di due ore disponibile dall'8 giugno a conclusione della saga dei Sensate, ...

Il comune di Firenze ha negato il patrocinio al Gay pride : Il comune di Firenze, guidato dal sindaco Dario Nardella del Partito Democratico, ha negato il patrocinio all’annuale gay pride regionale, il Toscana pride, concesso invece dalla regione e da molti altri comuni guidati dal PD, da altre formazioni di sinistra The post Il comune di Firenze ha negato il patrocinio al gay pride appeared first on Il Post.

Regione Toscana - Rossi : "Noi con il Gay pride e contro il neo ministro Fontana" : Firenze, 5 giugno 2018 - "Pieno sostegno al Gay Pride": così il presidente della Regione Enrico Rossi , presentando la manifestazione che si terrà a Siena sabato 16 giugno . Secondo Rossi è in corso ...

Brasile - migliaia al Gay pride per Lgbt : ... centinaia di migliaia di persone si sono radunate a San Paolo del Brasile per il gay Pride, considerato uno dei più grandi del mondo e arrivato alla sua 22ma edizione. Il corteo ha sfilato lungo ...

Brasile - migliaia al Gay pride per Lgbt : 1.24 Tra bandiere arcobaleno e in un'atmosfera da carnevale, centinaia di migliaia di persone si sono radunate a San Paolo del Brasile per il gay Pride, considerato uno dei più grandi del mondo e arrivato alla sua 22ma edizione. Il corteo ha sfilato lungo Avenida Paulista al ritmo della musica ad alto volume sparata da una ventina di camion. Quest'anno la parata si concentra sulle elezioni generali in programma per ottobre.Il tema: 'potere ...

Il Gay pride sulle Dolomiti : aderiscono anche i 5 Stelle : ... in definitiva, 'paladini' dell'universo pro life , dall'altra l'adesione a un evento che punta a riconoscere, così come si legge sul manifesto politico del Pride, 'la legittimità sociale e politica ...

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Gay pride non ha alcuna valenza culturale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al Gay Pride”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, commentando la bocciatura, da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone, al Milano Pride 2018.“Bene difendere la ...

Lombardia : Bussolati (Pd) - con no a Gay pride Regione stronca dialogo : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Regione Lombardia stronca l’avvio di un percorso positivo e votato al dialogo con le associazioni Lgbt”. Così il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati, commenta la bocciatura del patrocinio al Milano Pride 2018 da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone. “Dopo l’incontro, quasi storico, fra le associazioni del coordinamento Arcobaleno avvenuto nelle sedi del ...

Lombardia : Malanchini (Lega) - su Gay pride polemiche strumentali Pd e M5s : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Un conto è sostenere e rivendicare sacrosanti diritti civili, un’altra cosa è appoggiare una parata che trascende da tali principi e sfocia di sovente in comportamenti volgari, atteggiamenti sguaiati e offensivi per il comune senso civico e per la morale cattolica”. Così Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo, commentando ...

Pirellone nega patrocinio a Gay Pride : Non è stato approvata oggi dall'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia l a concessione del patrocinio gratuito alla manifestazione Milano Pride 2018 , in programma per il 30 ...