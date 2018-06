Frode | condannato a 6 anni ex dirigente della Dinamo Zagabria

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il potente e controverso manager calcistico croato Zdravko Mamic è stato condanno in prima istanza a seie mezzo di carcere per corruzione eai ddi, di cui era direttore esecutivo, e del fisco croato in operazioni di trasferimento di calciatori a squadre estere. Insieme a Mamic, considerato dalla stampa il boss del calcio in Croazia, sono stati condannati a pene dai tre ai cinquesuo fratello Zoran Mamic, ex tecnico, Damir Vrbanic, ex direttoresquadra, e un dipendente del fisco croato. Per i giudici, nelle operazioni finanziarie relative ai trasferimenti di Luka Modric (ora al Real Madrid), Dejan Lovric (Liverpool) e di altri calciatori conclusi tra il 2008 e il 2015, Mamic e gli altri dirigenti si sono impossessati di 15,5 milioni di euro sottratti alla, evadendo il fisco per altri 1,6 milioni. La sentenza ha imposto poi ...