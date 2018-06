Frode | 6 anni a ex boss Dinamo Zagabria

Cina : fondatore Anbang Insurance condannato a 18 anni per Frode : Roma, 10 mag. (AdnKronos/xinhua) – Il fondatore ed ex presidente di Anbang Insurance Group, Wu Xiaohui, è stato condannato a 18 anni di carcere per frode e a una multa di 10,5 miliardi di yuan. Wu è stato riconosciuto colpevole per aver illecitamente raccolto e frodato il gruppo per 62,25 miliardi di yuan, 10,4 milioni di dollari. Anbang è stata fondata nel 2004 come gruppo assicurativo nel settore auto per poi crescere rapidamente e ...

