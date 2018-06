Francia | vince due volte lotteria

Pronostico Francia Italia/ Claudio Onofri : bel test per Mancini - loro possono vincere il Mondiale! - esclusiva - : Pronostico Francia Italia, il punto di Claudio Onofri: bel test per Mancini, loro possono vincere il Mondiale! L'analisi dell'amichevole di Nizza.

Russia 2018 - il pronostico di Fifa 18 : al Mondiale la Francia vince in finale sulla Germania : I mondiali ancora non sono partiti e abbiamo già un vincitore: la Francia. Non stiamo emulando Nostradamus e non abbiamo consultato esperti od oracoli. Il vaticinio arriva da un videogame, Fifa 18. Per lanciare World Cup, l’add-on gratuito che permette di partecipare alla Coppa del Mondo, Electronic Arts ha provato a simulare il torneo facendolo giocare interamente dall’intelligenza artificiale. Il risultato di quelli che pesano con ...

Gp Francia : Vince Marquez - Dovizioso cade - Rossi terzo : Roma, 20 mag. , askanews, Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gp di Francia, quinta prova del mondiale classe MotoGp corso sul circuito di Le Mans. Il leader della classifica, che allunga ancora in ...

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Errore inammissibile - potevo vincere. Il Mondiale non è chiuso” : Andrea Dovizioso se ne va da Le Mans con pochi sorrisi dopo la caduta che lo ha estromesso dal Gran Premio di Francia 2018 della MotoGP, ma non ha ancora la minima voglia di gettare la spugna in ottica iridata. Il distacco nei confronti di Marc Marquez è ormai di 49 punti, ma il maggiore cruccio per il portacolori della Ducati non è quello, bensì la caduta di oggi. “Era da tanto tempo che non combinavo un errore simile, sinceramente ...

Ordine di arrivo MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica gara Le Mans. Marquez vince - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Marc Marquez ha vinto il GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato la gara in sella alla sua Honda e ha infilato il terzo successo consecutivo allungando in classifica generale. Valentino Rossi ha sfruttato una buona pista per la Yamaha ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio alle spalle dell’ottimo Danilo Petrucci. Purtroppo Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara. ...

Moto2 - Francia è ancora Italia - Bagnaia vince e allunga : LE MANS - Cinque successi consecutivi, pokerissimo Italia in Moto2: Francesco 'Pecco' Bagnaia ha dominato il gp francese, e ora allunga in classifica. Il pilota del team Sky Vr46 partiva dalla pole e ...

Moto3 - GP Francia. Di Giannantonio penalizzato - vince Arenas : Parte bene Jorge Martin seguito da Enea Bastianini, che alla terza curva viene superato da Jakub Kornfeil. Gabriel Rodrigo va lungo, mentre Bastianini e Marco Bezzecchi " quest'ultimo con la gomma ...

Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia vince da padrone a Le Mans e va in fuga nel Mondiale. Fuori Baldassarri : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) sempre più leader della classifica del Mondiale Moto2 (ora +25 su Miguel Oliveira), grazie alla splendida vittoria nel Gran Premio di Francia. A Le Mans il piemontese non ha lasciato scampo a nessuno (terza vittoria stagionale per lui e quinta su cinque appuntamenti per i colori italiani), partendo dalla pole position, prendendo il comando della gara, e non lasciandolo più fino alla ...

Moto3 – Incredibile in Francia - Bezzecchi cade all’ultima curva : Di Giannantonio vince ma viene penalizzato : Il rocambolesco Gran Premio di Francia della Moto3 finisce male per Di Giannantonio, vince Albert Arenas Sul circuito Bugatti di Le Mans si è appena concluso il quinto appuntamento del mondiale di Moto3. Una gara caratterizzata da una lotta serrata per il podio tra Marco Bezzecchi, Jorge Martin ed Enea Bastianini che cadono però prima di tagliare il traguardo. Il Gran Premio di Francia vede arrivare per primo al traguardo Fabio Di Giannantonio ...

Coppa di Francia - finisce la favola del Les Herbiers. La finale la vince il PSG : Due gol e la squadra parigina alza il suo quarto trofeo stagionale. Onore alla formazione di terza divisione giunta alla finalissima. Alla fine i due capitani alzano la Coppa

Golf - European Tour 2018 : l’Irlanda vince il GolfSixes. Battuta in finale la Francia - terza la Corea del Sud : L’Irlanda ha trionfato nella seconda edizione del GolfSixes, torneo dello European Tour organizzato secondo il format del greensome, a coppie, e sulla distanza di sole sei buche. Paul Dunne e Gavin Moynihan hanno fatto percorso netto quest’oggi, chiudendo la giornata con la vittoria nella finale sulla Francia (Romain Wattel e Mike Lorenzo-Vera) per 2-0, con una buca d’anticipo. Il percorso degli irlandesi era cominciato con la ...

Francia - VINCENT BOLLORÈ : PROLUNGATO LO STATO DI FERMO/ Accusato di corruzione - "nessuna irregolarità" : FRANCIA, VINCENT BOLLORÈ fermato e interrogato per corruzione: FRANCIA, finanziere in custodia cautelare per tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:16:00 GMT)