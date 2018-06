Francesco D' Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo del M5s a Camera e Senato

repubblica

: @F_DUva il popolo #messinese si ricorda dei suoi cittadini - nicuzzo : @F_DUva il popolo #messinese si ricorda dei suoi cittadini - amnotizie : Camera dei Deputati, Francesco D’Uva è il nuovo capogruppo del M5S - tempostretto : Francesco D'Uva nominato Capogruppo del M5S alla Camera -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Una cosa di cui non parla mai, ma che è uno dei motivi del suo impegno in politica, è l'uccisione del nonno Nino D'Uva, avvocato, per mano della mafia 30 anni fa. A Palazzo Madama a guidare la truppa ...