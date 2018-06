: Riccardo Fraccaro: “È la Terza Repubblica: i moderati siamo noi. Ora i referendum per ridare voce ai cittadini” [LE… - fattoquotidiano : Riccardo Fraccaro: “È la Terza Repubblica: i moderati siamo noi. Ora i referendum per ridare voce ai cittadini” [LE… - TelevideoRai101 : Fraccaro:'Ora poche leggi e fatte bene' - francesco201423 : RT @massimoneri90: Fraccaro, poche leggi ma fatte bene - Ultima Ora -

"Noi puntiamo a fare, non dobbiamo correre nell'approvarle". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento,, parlando con i cronisti alla Camera. "Meglio fare le cosecon tranquillità e con la giusta consapevolezza, piuttosto che farle velocemente e poi doverle rivedere", ha aggiunto. E non ha escluso una riunione del Consiglio dei ministri prima della partenza del premier Conte per il G7 in Canada, prevista domani sera.(Di mercoledì 6 giugno 2018)