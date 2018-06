optimaitalia

: #Fortnite rinvia la modalità Parco Giochi, ormai certo su Nintendo Switch - OptiMagazine : #Fortnite rinvia la modalità Parco Giochi, ormai certo su Nintendo Switch -

(Di mercoledì 6 giugno 2018)Battle Royale hatolae il ritardo è stato reso noto anche da Epic Games. Con l’ultimo aggiornamento didi martedì 5 giugno è arrivato il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma non c’era lamolto apprezzata dai numerosissimi giocatori grazie alla presenza del respawn.praticamente sicuro suEpic Games attraverso Reddit ha spiegato chesubirà un piccolo ritardo e ha aggiunto che il team ha deciso di apportare delle modifiche a questa. Gli sviluppatori invece hanno spiegato che questanon sarà mai possibile in offline perchècomunica costantemente con i server.Le novità legate al gioco non sono ancora finite perchéha pubblicato per errore un update del gioco sull'eShop di. In questo modo quindi è arrivata una nuova ...