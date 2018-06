Fortnite | gli eroi cromati annunciati nell' ultimo aggiornamento non sono ancora

Fortnite Battaglia Reale : la chat vocale è disponibile da oggi anche per la versione iOS : In concomitanza dell'arrivo dell'importante update 4.3 per Fortnite disponibile su tutte le piattaforme, la versione iOS del gioco ha ricevuto una patch aggiuntiva che ha finalmente implementato la chat vocale, che fa quindi il suo debutto su iPad e iPhone.La chat vocale era già disponibile per la versione PC e permette ai giocatori di comunicare coi propri compagni di squadra. Come riporta VG24/7 gli utenti avranno inoltre a disposizione alcune ...

Avviate i vostri carrelli! Tutti i dettagli dell'update 4.3 di Fortnite : Con i server di Fortnite offline per la manutenzione possiamo finalmente rivelarvi Tutti i dettagli del nuovissimo aggiornamento dedicato al titolo Epic Games. Mentre vi ricordiamo di dare un'occhiata da vicino alla nostra guida di Fortnite, ecco tutte le novità dell'update 4.3, un update che, come forse già saprete grazie ai rumor degli scorsi giorni, introduce elementi molto interessanti tra cui spiccano il Carrello della Spesa ma anche le ...

Trapelano sfide Settimana 5 per Fortnite Battle Royale - dettagli e uscita : Sono state svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battle Royale nonostante sia ancora in corso la Settimana 4. In rete infatti, riportate da Fortnite Intel, sono già apparse tutte le sfide che arriveranno con la Settimana 5 il prossimo martedì 29 maggio. Di seguito è disponibile l’elenco completo di tutto ciò che sta per arrivare con la nuova Settimana di Fortnite Battaglia Reale. Elenco completo sfide ...

Fortnite pronto a novità - nuovo intervento degli sviluppatori al 25 maggio : Viaggiano sempre spediti i lavori in Fortnite, il Battle Royale sviluppato da Epic Games che ha calamitato l'attenzione di una vastissima porzione di giocatori in tutto il mondo. Nessun problema sotto il profilo contenutistico è stato infatti riscontrato dalla community in seguito all'ampliamento degli orizzonti del titolo, che dopo l'iniziale versione PC, PS4 e Xbox One, ha visto l'avvento anche di quella per iOS, con i sistemi Android che ...

Fortnite prepara il ritorno del sistema di rimborso - i dettagli : Continua inarrestabile la marcia di Fortnite, il titolo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, giorno dopo giorno, macina milioni di partite senza alcuna voglia di ridurre il proprio ritmo. Un ritmo che per l'appunto risulta essere serrato grazie anche e soprattutto alla grandissima passione degli sviluppatori, sempre attenti nel monitoraggio delle esigenze della propria community, e in grado di rinfrescare senza soluzione di ...

Fortnite pronto all’esordio negli eSports - stanziato ricco montepremi : Sempre pronti a sfornare novità in rapida sequenza gli sviluppatori di Fortnite, che come abili panettieri continuano a lavorare ad ogni ora del giorno e della notte per garantire alla propria folta community alimenti videoludici di qualità con cui nutrirsi. Un impegno che ovviamente nel corso dei mesi ha portato i suoi frutti e che, complice la formula gratuita con cui il gioco è stato diffuso, ha permesso di attingere a un bacino di utenza ...

Fortnite : presentate le nuove ricompense esclusive per gli abbonati a Twitch Prime : Siete appassionati giocatori di Fortnite e possedete un abbonamento al servizio Twitch Prime? Vi farà piacere sapere che un nuovo Fortnite Twitch Prime Pack è disponibile sulla piattaforma, e include alcuni contenuti esclusivi gratuiti per tutti i sottoscrittori dell'abbonamento.Il pacchetto potrà essere ottenuto effettuando l'accesso con il proprio profilo su Twitch e collegandolo con quello di Fortnite. Una volta fatto questo, vi basterà ...

Gli account di Fortnite nel mirino degli hacker : Da un po' di tempo Fortnite Battaglia Reale è nel mirino degli hacker, con un totale di 800,000 account compromessi che sono stati violati, ci fa notare Segmentnext.Anche se non è il caso di allarmarsi eccessivamente, è bene anche sapere che i modi per proteggere i nostri preziosi account ci sono e sono molto semplici.Secondo gli ultimi rapporti, data l'indiscutibile popolarità del gioco, Fortnite Battaglia Reale è un potenziale ambito da parte ...

Thanos su Fortnite : sono stati gli stessi registi di Infinity War a proporre il crossover : A poche settimane dall'arrivo nelle sale di Avengers: Infinity War, Epic Games ha sorpreso i fan di Fortnite presentando una collaborazione con Marvel che ha portato nel gioco alcuni contenuti tratti dalla pellicola diretta dai fratelli Russo.I due registi hanno recentemente rivelato in un'intervista concessa a Entertainment Weekly e riportata da VG24/7 che sono stati loro stessi a proporre il crossover a Epic, dato che entrambi sono grandissimi ...

Gli abbonati a Twitch Prime ricevono un nuovo pacchetto di oggetti gratuiti per Fortnite : Mentre tutte le attenzioni dei giocatori di Fortnite erano ultimamente rivolte al crossover con Avengers: Infinity War, ecco spuntare novità che riguardano gli utenti abbonati al servizio Twitch Prime.Come saprete, Fortnite è molto popolare su Twitch quindi non sorprende che gli oggetti promozionali per gli abbonati siano dedicati ancora al celebre gioco di Epic Games.Come riporta VG247.com, da ora gli abbonati a Twitch Prime riceveranno il ...

Thanos arriva in Fortnite : uscita e dettagli evento crossover con Avengers Infinity War : Epic Games ha lanciato finalmente una vera bomba su Fortnite. Tramite un'immagine su Twitter e la semplice scritta “La battaglia comincia domani...” ha annunciato un evento crossover a tempo limitato con Avengers Infinity War. Ecco cosa ci possiamo aspettare. Thanos arriva in Fortnite A partire da domani 8 maggio, non sappiamo ancora a che ora, Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment Weekly, questo evento sarà comunque in Battle ...

Fortnite : Epic presenta le nuove skin - emote e armi del Pass della Battaglia della Stagione 4 : La Stagione 4 di Fortnite è appena cominciata, e i giocatori del celebre Battle Royale di Epic hanno già cominciato a dare la caccia ai tanti nuovi contenuti offerti dalla nuova Stagione, inclusi quelli esclusivi del nuovo Pass della Battaglia.Gli sviluppatori hanno voluto presentare ufficialmente questi nuovi contenuti, pubblicando un trailer che mostra i costumi, le emote, i deltaplani, gli spray e i nuovi picconi che potranno essere ottenuti ...

Fortnite Stagione 4 a tema supereroi : uscita e prezzo e altri dettagli : Fortnite vedrà presto la fine della Stagione 3. Il gioco come tutti sanno ha una struttura a stagioni, dove sono presenti anche sfide ed eventi con premi cosmetici molto ambiti. Ultimamente Epic Games ha twittato un'immagine che fa da taser alla Stagione 4, che con tutta probabilità sarà a tema supereroi. Ecco tutto quello che sappiamo. Quando inizia la Stagione 4 di Fortnite? Anche se non lo sappiamo per certo, la Stagione 3 si concluderà il ...

Cometa caduta in Fortnite - quali gli effetti? Video con sorpresa : Alla fine è successo: la tanto chiacchierata Cometa è caduta in Fortnite. Le speculazioni sono quindi finite, si è scoperto quali sono stati gli effetti della caduta? Non proprio, ma subito dopo è arrivata una sorpresa, quindi le speculazioni continueranno assolutamente. La meteora è finalmente caduta in Fortnite I giocatori di Fortnite si sono interrogati a lungo sulla misteriosa meteora nel cielo. Negli ultimi giorni sono partite le teorie ...