Formula 1 | Mercedes Gp Canada 2018 | Toto Wolff | a Montreal tutti con una nuova power

Formula 1 - Benetton : 'Vettel miglior pilota - ma Mercedes imbattibile' : 'Io penso che Vettel sia un grande pilota , forse il miglior e, la macchina però ancora non lo è, speriamo possa miglior are, però la Mercedes è imbattibile' . Luciano Benetton , a margine della mostra '...

Mercedes - in Formula E col supporto della Formula 1 : La Mercedes ha comunicato i primi dettagli sul progetto Formula E che vedrà la luce dal 2019/2020. L'ingresso nella serie elettrica della Fia sarà supportato direttamente dal team che ha dominato in ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori Gp Spagna 2018 : la Mercedes vola - Ferrari in calo : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Lewis Hamilton vince la seconda gara consecutiva e allunga ancora su Sebastian Vettel(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:00:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Al Gp Spagna 2018 doppietta Mercedes : è la prima della stagione : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest’anno già a quota tre(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:12:00 GMT)

Formula 1 - GP Spagna. Sky Spy : Mercedes - una mano ai nuovi costruttori : Ed ecco che è entrata in scena la Mercedes , tramite Cowell: "Anche noi auspichiamo l'ingresso di nuove case ufficiali, sarebbe un bene per il nel nostro sport. E per raggiungere questo obiettivo ...

Formula 1 - Mercedes autorizza i propri clienti a sfruttare la mappatura extra boost in qualifica : Nella mattinata che ha anticipato le qualifiche in Azerbaigian , la Mercedes ha dato l'ok a tutti i team motorizzati da Brackley per utilizzaìre "extra boost" in qualifica. Un via libera su ...