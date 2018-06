Formazione : Donazzan - Its Academy del veneto ancora troppo poco conosciuti : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - “Un tema chiave quello trattato stamattina a Treviso per il presente ed il futuro dei nostri territori, che ben chiarisce la necessità di una strettissima connessione tra il sistema scuola ed il sistema lavoro: due mondi diversi ma non lontani, che per ottimizzare i pro

Formazione : Donazzan - Its Academy del veneto ancora troppo poco conosciuti : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – ‘Un tema chiave quello trattato stamattina a Treviso per il presente ed il futuro dei nostri territori, che ben chiarisce la necessità di una strettissima connessione tra il sistema scuola ed il sistema lavoro: due mondi diversi ma non lontani, che per ottimizzare i propri risultati devono poter avere, seppur con obiettivi diversi, lo stesso linguaggio. In veneto questo accade, e i dati ...

Formazione : Donazzan - Its Academy del veneto ancora troppo poco conosciuti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘In un territorio come il nostro, caratterizzato da aziende molto internazionalizzate, dove i settori di punta sono portati naturalmente a parlare con l’estero e a richiedere figure professionali altamente formate ‘ si è chiesta l’Assessore – è possibile che dei percorsi che stanno offrendo agli iscritti il 100% di inserimento lavorativo qualificato e ben pagato non siano ...

Formazione : Donazzan(Veneto) - nuovi target - canali integrati e poli specializzazione : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) – Calo demografico, sviluppo dell’innovazione, costruzione di alleanze, nuovi ambiti di intervento, verticalizzazione dell’offerta formativa: il presente e il futuro della Formazione professionale in Veneto è stato al centro dell’incontro tra l’assessore regionale Elena Donazzan e i rappresentanti di Forma Veneto, Ance, Fedform, le tre associazioni che raggruppano le 50 scuole di ...

Formazione : Donazzan(Veneto) - nuovi target - canali integrati e poli specializzazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘I centri di Formazione professionale offrono un prezioso servizio educativo ‘ ha evidenziato l’assessore – ma sono chiamati ad affrontare una sfida epocale: da un lato la contrazione demografica, che ha fatto pressochè dimezzare il numero dei potenziali iscritti rispetto agli anni Ottanta; e dall’altro le trasformazioni tecnologiche e organizzative nel mondo del lavoro, che ...

Formazione : Donazzan(Veneto) - nuovi target - canali integrati e poli specializzazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La recente legge regionale sul sistema educativo (Lr 8/2017) consentirà per la prima volta ai ragazzi iscritti ai percorsi di istruzione e Formazione professionale, di arrivare direttamente alla Formazione terziaria degli ITS Academy, i percorsi biennali di alta Formazione che formano i super-tecnici del futuro e che vedono la Regione Veneto ai vertici della classifica nazionale. ‘La prospettiva ...

