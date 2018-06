Forbes pubblica la classifica dei 100 atleti più pagati al mondo (ma non c'è una sola donna) : Anche per il 2018 Forbes ha stilato la top 100 degli atleti più pagati al mondo. La classifica internazionale contempla nomi di atleti provenienti da 22 paesi, anche se gli americani la dominano con protagonisti del baseball, del basket e del calcio.Al primo posto c'è il pugile Floyd Mayweather grazie al premio di 275 milioni di dollari per il suo incontro di boxe svoltosi in agosto contro la stella UFC Conor McGregor, e ...