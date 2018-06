Fondazione Cariplo : a ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti (2) : (AdnKronos) – Carlo Mango, direttore dell’area ricerca scientifica della Fondazione Cariplo , ha spiegato che “i contributi di Fondazione Cariplo divengono molto spesso una palestra, perché beneficiare di un grant di Fondazione Cariplo ha permesso a molti ricerca tori di ‘allenarsi’ per partecipare a progetti di respiro internazionale. Alcuni ricerca tori, poi, grazie ai grant di Fondazione Cariplo hanno la possibilità ...

Fondazione Cariplo : a ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all’agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne. Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione Cariplo in 27 anni di sostegno alla ricerca scientifica, presentati dai vertici della Fondazione a Milano, in una serata al Piccolo Teatro Studio Melato. Diversi gli ambiti di ricerca sostenuti dalla Fondazione ...