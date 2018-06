Flat tax | Salvini | “Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse perché spende e

Fiducia al Governo - oggi tocca alla Camera. Salvini : con Flat tax ci guadagnano tutti : Dopo il sì di ieri del Senato, oggi il premier Conte chiederà la Fiducia di Montecitorio al Governo gialloverde. Potrà contare su almeno 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Salvini : 'La Flat tax non è iniqua - ci guadagnano tutti' : "Con la flat tax ci guadagnano tutti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch'io, sottolineando come la riforma fiscale ipotizzata nel contratto non sia iniqua. "Se uno fattura di più, ...

Lavoro - Ambiente - Flat tax : le 9 promesse di Conte una per una : Il premier vuole ridurre i tempi delle liste d'attesa e promuove la meritocrazia nelle nomine apicali delle strutture manageriali nel mondo della sanità, lasciando così fuori la politica. Internet ...

Flat tax : cosa cambia con la “tassa piatta” per famiglie ed imprese : La proposta della Flat Tax elaborata da Armando Siri, è stata indubbiamente la bandiera economica della nuova Lega di Matteo Salvini in occasione dell’ultima campagna elettorale. Si tratta di una promessa che ha fatto molta presa sull’elettorato italiano tendenzialmente di centrodestra. Ma che cosa prevede nello specifico e perché si parla di rivoluzione fiscale? Le origini della Flat Tax L’ideologo della Flat Tax fu l’economista statunitense di ...

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat tax come obiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Conte elogia populismo e apre a Russia Obiettivo Flat tax - guerra agli evasori : Un discorso di 75 minuti che ha confermato punto per punto il contratto di governo siglato tra Lega e Cinque stelle. Confermando l'appartenenza all'alleanza atlantica e il rispetto dei parametri ...

Flat tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l' economia nel discorso di Conte | La giustizia | Migranti : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...

Siri - Bagnai e Borghi : i consiglieri economici della Lega si contraddicono sulla Flat tax : Siri, stretto collaboratore di Salvini e ideatore della tassa piatta: «Per tutti dal 2019». Bagnai, l'economista che potrebbe diventare sottosegretario al ministero dell'Economia: «No, solo per le imprese ». Infine lo stesso Salvini: «Vale quello che c'è scritto sul contratto. Il primo intervento sarà la pace fiscale, con la chiusura delle liti tra italiani ed ...

Conte - Flat tax sarà progressiva : ANSA, - ROMA, 5 GIU - "Ci ripromettiamo di introdurre misure rivoluzionarie che conducano a una integrale revisione del sistema impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle imprese". Lo dice ...

Conte in Senato : Flat tax come obbiettivo e salario minimo. Stop al business dei migranti : Nella prima vera uscita da premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano», Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, il premier ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri ...

Conte : via a Flat tax - carcere a evasori : 13.31 Nel discorso da premier al Senato,Conte rilancia la flat tax,con "l'introduzione di aliquote fisse e un sistema di deduzioni che garantisca la progressività". Vanno inasprite le sanzioni e assicurato "il carcere vero per i grandi evasori". "Invertiremo il trend di contrazione della spesa sanitaria per equità nelle cure", dice il premier."Saremo disponibili a valutare l'apporto e l'adesione di gruppi parlamentari al contratto". Conclude ...

Governo - Conte alla fiducia 'Stop business dei migranti' Flat tax - aperture a Putin... : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su Flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it