Flat Tax | per le simulazioni è quasi addio alle detrazioni

Salvini disegna una Flat Tax che farà pagare di meno ricchi e non - e riparte la rissa : 'tassa iniqua' : E' la conferma che a guadagnarci saranno soprattutto i ricchi - attacca il Pd. Critico anche Leu che chiede a Salvini di rileggersi la Costituzione. Forza Italia, favorevole, chiede quali i tempi di ...

Ecco la fake news contro Salvini Flat Tax - la precisazione di Radio 1 : Ecco come si veicola una fake news anti-governativa. Radio 1 è intervenuta con una nota per precisare le parole pronunciate questa mattina da Matteo Salvini a Radio anch'io. “Con la Flat tax ci guadagnano tutti”: questa la risposta esatta del ministro dell'Interno alla domanda Segui su affaritaliani.it

Conte : in Flat Tax ci saranno no tax area e progressività : Roma, 6 giu. , askanews, 'Possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che il sistema fiscale e tributario lascia molto a desiderare e che c'è da operare una riforma. Noi l'abbiamo enunciata, mi sembra ...

Flat Tax - dite a Salvini che regalare soldi ai ricchi non aumenterà i posti di lavoro : Dopo aver fatto la propaganda elettorale dicendo “prima gli italiani”, Matteo Salvini adesso dice “prima i ricchi”. Nulla di strano che il razzista demagogo dica una cosa e ne faccia un’altra. Del resto se la prende con l’Unione Europea dopo che il suo partito ha votato a favore del trattato di Maastricht, di Lisbona, del pareggio di bilancio in Costituzione, etc etc. Il problema è che oltre a prendere in giro i suoi elettori, Salvini utilizza ...

Salvini 'Flat Tax Chi guadagna di più risparmia di più'. E sui migranti 'I centri per il rimpatrio saranno blindati' : ROMA - Flat tax e migranti sono i temi sui cui anche oggi è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Cosa risponde a chi dice che la flat tax è iniqua?', gli viene chiesto questa mattina ...

Salvini - Flat Tax per pagare tutti meno : Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha precisato la scelta politica che è alla base della flat tax. "Chiunque deve pagare una lira in meno - ha detto alla Camera - poi anche ...

Cosa ha detto davvero Salvini sulla Flat tax : Una Cosa un po' diversa dai virgolettati che stanno circolando da stamattina The post Cosa ha detto davvero Salvini sulla flat tax appeared first on Il Post.

La Flat Tax conviene solo ai ricchi? Le parole (non dette) da Salvini sulla riforma fiscale : "È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". La polemica politica del giorno gira intorno ad una frase che il Ministro Salvini non ha detto. In diretta radiofonica il vice premier...

Flat Tax - ecco come capire se funziona la proposta di Salvini : La Flat tax è un progetto economico che prevede tanti se. In qualche modo lo stesso Matteo Salvini, indicando effetti non sempre compatibili tra loro - risparmiare di più e acquistare una macchina in più - è in condizioni di comprendere cosa in realtà potrebbe succedere. Ruolo delle aspettative e delle banche, il nodo del risparmio e degli investimenti, l’innovazione e la circolazione dei capitali. come fare a capire se la ricetta economica ...