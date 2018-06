Flat Tax : Parrini - populismo è fregare popolo? : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Per il presidente #Conte il populismo è bello: è ascoltare il popolo, essergli vicino. Poco il suo leader Salvini ha dichiarato che “è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse”. Presidente #Conte mi dica: sostenere ciò è vicinanza al popolo o un tentativo di fregarlo?”. Lo scrive su twitter il senatore Pd, Dario Parrini. L'articolo Flat Tax: Parrini, populismo è fregare popolo? ...

Matteo Salvini : "Con la Flat Tax benefici a tutti. Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse" : Con la flat tax "ci guadagnano tutti". A dirlo è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha risposto così a "Radio Anch'io" a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua e consentisse maggiori guadagni ai ricchi."Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una ...

Flat Tax - Salvini : «Meno tasse ai ricchi? L’importante è che ci guadagnino tutti» : Il ministro dell’Interno a «Radio anch’io»: «Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più. L’importante è che ci guadagnino tutti»

Flat Tax - Salvini : “Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse perché spende e investe di più” : “E’ giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. perché spende e investe di più”. Il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini riconosce che, a regime, il risultato della “Flat tax a due aliquote” prevista dal contratto di governo Lega–M5s sarà favorire chi ha redditi più elevati, come hanno rilevato diversi osservatori. Ma rivendica: “L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di ...

Fiducia al Governo - oggi tocca alla Camera. Salvini : con Flat Tax ci guadagnano tutti : Dopo il sì di ieri del Senato, oggi il premier Conte chiederà la Fiducia di Montecitorio al Governo gialloverde. Potrà contare su almeno 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Salvini : 'La Flat Tax non è iniqua - ci guadagnano tutti' : "Con la flat tax ci guadagnano tutti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch'io, sottolineando come la riforma fiscale ipotizzata nel contratto non sia iniqua. "Se uno fattura di più, ...