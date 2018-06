Flat tax | dite a Salvini che regalare soldi ai ricchi non aumenterà i posti di lavoro

Salvini 'Flat tax Chi guadagna di più risparmia di più'. E sui migranti 'I centri per il rimpatrio saranno blindati' : ROMA - Flat tax e migranti sono i temi sui cui anche oggi è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Cosa risponde a chi dice che la flat tax è iniqua?', gli viene chiesto questa mattina ...

Salvini : “Flat tax? Tutti paghino meno tasse!”/ “Più soldi nelle tasche di italiani ricchi e poveri" : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare Tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Salvini - Flat tax per pagare tutti meno : Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha precisato la scelta politica che è alla base della flat tax. "Chiunque deve pagare una lira in meno - ha detto alla Camera - poi anche ...

Salvini - Flat tax per pagare tutti meno : ANSA, - ROMA, 6 GIU - "L'obiettivo è aiutare tutti e che tutti paghino meno: chi guadagna di meno e chi guadagna di più". Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha precisato la ...

Cosa ha detto davvero Salvini sulla Flat tax : Una Cosa un po' diversa dai virgolettati che stanno circolando da stamattina The post Cosa ha detto davvero Salvini sulla flat tax appeared first on Il Post.

La Flat tax conviene solo ai ricchi? Le parole (non dette) da Salvini sulla riforma fiscale : "È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". La polemica politica del giorno gira intorno ad una frase che il Ministro Salvini non ha detto. In diretta radiofonica il vice premier...

Salvini : Flat-tax aiuta tutti - chiaro che chi guadagna di più... : Roma, 6 giu. , askanews, L'obiettivo della Flat tax è 'aiutare tutti' ed è 'chiaro ed evidente che chi guadagna di più avrà più soldi da reinvestire'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ...

SALVINI : “Flat TAX? CHI GUADAGNA DI PIU' PAGHI MENO TASSE”/ Pd all'attacco - Martina : "Daremo battaglia" : Matteo SALVINI difende la flat tax: "è giusto che chi GUADAGNA di più PAGHI MENO tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:47:00 GMT)

Flat tax - ecco come capire se funziona la proposta di Salvini : La Flat tax è un progetto economico che prevede tanti se. In qualche modo lo stesso Matteo Salvini, indicando effetti non sempre compatibili tra loro - risparmiare di più e acquistare una macchina in più - è in condizioni di comprendere cosa in realtà potrebbe succedere. Ruolo delle aspettative e delle banche, il nodo del risparmio e degli investimenti, l’innovazione e la circolazione dei capitali. come fare a capire se la ricetta economica ...

Flat tax - Salvini : L'importante è che ci guadagnino tutti : Teleborsa, - Matteo Salvini , neo Ministro dell'Interno, difende la Flat tax, "perchè? Perchè ci guadagnano tutti", ha dichiarato ai microfoni di Radio anch'io. "Se uno fattura di più e paga di più è ...

Oggi la fiducia alla Camera. Salvini contro legge Fornero e per Flat tax : Ieri la fiducia al Senato nel pomeriggio a Montecitorio. Il responsabile del Viminale: 'Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, così spende e investe di più'. E sulla Fornero ribadisce: ...

Salvini : “Con Flat tax ci guadagnano tutti” : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più”. Così Matteo Salvini, neoministro dell’Interno, ai microfoni di Radio anch’io (Rai Radio1), rispondendo a una domanda sulla Flat tax. Al giornalista che gli faceva notare come secondo alcuni la tassa piatta ...

Salvini e le tasse : “Con la Flat tax ci guadagnano tutti” : «Con la flat tax ci guadagnano tutti». Matteo Salvini ai microfoni di Radio Anch’io , risponde così alla domanda sulla riforma fiscale. Iniqua o consente maggiori guadagni ai ricchi? «Se uno fattura di più - è la risposta - risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo i...

Le poche idee - confuse - del governo gialloverde sulla Flat tax : Attenzione, lo dico a lei e al professor Tria, ministro dell'Economia che saluto e a cui auguro buon lavoro e che sicuramente lo sa benissimo: non esiste alcun Paese al mondo in cui i moltiplicatori "...