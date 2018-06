Flat Tax | cosa cambia con la “tassa piatta” per famiglie ed imprese

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat Tax come obiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Siri - Bagnai e Borghi : i consiglieri economici della Lega si contraddicono sulla Flat tax : Siri, stretto collaboratore di Salvini e ideatore della tassa piatta: «Per tutti dal 2019». Bagnai, l'economista che potrebbe diventare sottosegretario al ministero dell'Economia: «No, solo per le imprese ». Infine lo stesso Salvini: «Vale quello che c'è scritto sul contratto. Il primo intervento sarà la pace fiscale, con la chiusura delle liti tra italiani ed ...

Conte - Flat Tax sarà progressiva : ANSA, - ROMA, 5 GIU - "Ci ripromettiamo di introdurre misure rivoluzionarie che conducano a una integrale revisione del sistema impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle imprese". Lo dice ...

Conte : via a Flat Tax - carcere a evasori : 13.31 Nel discorso da premier al Senato,Conte rilancia la flat tax,con "l'introduzione di aliquote fisse e un sistema di deduzioni che garantisca la progressività". Vanno inasprite le sanzioni e assicurato "il carcere vero per i grandi evasori". "Invertiremo il trend di contrazione della spesa sanitaria per equità nelle cure", dice il premier."Saremo disponibili a valutare l'apporto e l'adesione di gruppi parlamentari al contratto". Conclude ...

Salvini : «Flat tax? Prima pace fiscale». In Italia liti per 50 miliardi : La Prima operazione del governo Conte? Sarà la pace fiscale. Parola del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno del neo governo giallo-verde. La tabella di marcia dell’esecutivo giallo-verde parte dalla chiudura delle liti fra Italiani e fisco...

Borghi - Lega - a Radio 24 : "Le detrazioni pendenti quando entra in vigore la FlatTax? Lo strumento per pagarle c'è - è nel programma di ... : "Il fatto è che Bagnai che come tutti sapete è quello che di economia ne sa più di tutti rispetto a noi, non era esattamente sul dossier della flat tax perché la flat tax è stata studiata da Armando ...

Flat Tax - Iva e reddito di cittadinanza : la riforma fiscale sul tavolo di Tria : DEF Il primo dossier per l'Economia è il Def, il documento di economia e finanza che dovrà essere votato dall'aula della Camera e del Senato nella settimana dall'11 al 15 giugno. La data sarà ...

Flat Tax - Iva e detrazioni. Il piano del governo Conte : Tasse più basse e destrazioni, ecco la riforma giallo verde Flat tax, cos'è e come funziona per imprese e famiglie Flat tax 'rinviata' per le famiglie. Bagnai , Lega, : "Prima le imprese"