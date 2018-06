Fine della riforma di Dublino sui migranti L' Italia esulta | anche grazie alla Germania

Piccolo (PD) : E’ la Fine della Tpl della Capitale : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Apprendiamo questa mattina dalla stampa che il personale di ATAC verrà ridotto del 12 per cento. Il piano di concordato presentato dall’azienda al tribunale fallimentare non e’ ancora stato distribuito agli amministratori della città ma sui giornali apprendiamo notizie molto allarmanti. Il Presidente De Vito anziché ...

Governo - Fine della democrazia occidentale : è dai ‘mercati’ che deriva la legittimazione : L’italia è improvvisamente assurta agli onori delle cronache internazionali. Grazie al voto del 4 marzo e al terrore del “populismo”, affacciatosi prepotentemente sulla scena della politica di uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea. In effetti fino a ora a Bruxelles tutti erano convinti che si potesse andare avanti come prima, con governi nazionali già comprati in anticipo (insieme ai rispettivi parlamenti) per svendere le rispettive ...

Per "celebrare" la Fine delle scuole - una giornata al Parco : ecco le proposte della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello : Durante la giornata è possibile assistere a dimostrazioni di volo e di abilità, come quelle dei pappagalli e quelle dei rapaci nella Fortezza del Falco, e ad emozionanti spettacoli dal vivo, come ...

Provincia di Modena : Prignano - nel Fine settimana la Fiera della gastronomia montana : ... mentre alle 21.15, sempre al Parco della Pace, è previsto il concerto della cover band "88 Decibel', curato, come tutto il cartellone degli spettacoli, dall'Arci di Modena. Domenica 3 giugno la ...

La soddisfazione di Mattarella alla Fine della crisi più lunga : È stata lunga, difficile e con curve pericolose. Ma la più lunga crisi della storia della Repubblica è terminata e Sergio Mattarella lascia trapelare, senza grandi trionfalismi, una certa soddisfazione. Parte un governo politico nonostante un risultato elettorale che non aveva assegnato la vittoria totale a nessuno. Usando per quasi 90 giorni una pazienza biblica, dosando il tempo come strumento politico e ...

Dazi - Fine della tregua USA-UE? : Spirano nuovi venti di guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea . Sembra infatti che Washington non abbia intenzione estendere uteriormente le esenzioni concesse all'UE in merito ai Dazi su ...

FAO : porre Fine all’uso dei medicinali antimicrobici per la promozione della crescita degli animali da allevamento : I medicinali antimicrobici hanno un ruolo importante nel salvaguardare la salute umana e animale, ma devono essere usati responsabilmente, anche nel settore agricolo. Questo il messaggio del Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ad una Riunione ONU di alto livello per il coordinamento sul tema della resistenza antimicrobica (AMR l’acronimo in inglese). “La FAO sostiene che antibiotici e altri antimicrobici dovrebbero ...

Spettacolo di Fine anno sul palcoscenico della Leopolda : FOLLONICA " L'anno scolastico sta volgendo al termine e L'Istituto Comprensivo Leopoldo 2 Di Lorena ha voluto dare un simbolico saluto a tutta la città mettendo in scena due spettacoli il 25 Maggio. La rappresentazione, frutto di un lavoro sulla continuità all'interno dell'Istituto, non ha fatto altro che riunire lavori, progetti che hanno obiettivi unici in tutti i ...

Davide Cassani : “Italia - non faremo la Fine della Francia. Per il dopo Nibali e Aru? Giovani interessanti - tra 5-6 anni…” : Davide Cassani è stato docente durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo ha risposto alle tante domande dei partecipanti con i quali ha simulato una conferenza stampa. La guida del pedale azzurro ha avuto modo di parlare del futuro del ciclismo italiano e si è dichiarato ottimista per il futuro: “Sono convinto che tra 5-6 anni ci ...

Fallita Melegatti - la storia : dal 1894 alla Fine della produzione : Fallita Melegatti, la storia: dal 1894 alla fine della produzione Vani i tentativi di salvare una delle ditte simbolo del pandoro. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di un fondo americano che aveva presentato un piano da 20 milioni di euro. Tra dipendenti e stagionali coinvolti 350 dipendenti Parole ...

Andrew Lincoln abbandonderà The Walking Dead dopo la nona stagione : addio a Rick - o Fine della serie? : Sembra proprio che dopo The Walking Dead 9 dovremo salutare per sempre Rick Grimes, visto che la prossima sarà l'ultima stagione del suo interprete Andrew Lincoln: come riporta Collider, l'attore abbandonerà il cast della serie AMC dopo la prossima stagione. Dalla stessa fonte si apprende, come se non bastasse, che Lincoln prenderà parte solo a pochissimi episodi della nona stagione di The Walking Dead: si parla di "una mezza dozzina", senza ...

Volley – Giovanili : mercoledì la presentazione del progetto della Millenium Brescia Savallese e pizzata di Fine anno : Giovanili: mercoledì 30 la presentazione del progetto e pizzata di fine anno. Alle 19 al Polivalente l’incontro aperto con il nuovo coordinatore, dalle 20.30 pizzata generale ai Silvani, presenti anche gli amici dello Star Camp. U16 vittoriosa e 3 Leonessa saranno sulla sabbia con la selezione territoriale Dopo il bellissimo evento “Gioca Volley S3 In Sicurezza” a Brescia promosso dalla Fipav e dalla Polizia Ferrovia con la partecipazione ...

Debito pubblico - l’impatto della Fine del Qe di Draghi sulle aste del Tesoro : Sono magre consolazioni, ma sono pur sempre consolazioni. Mentre le immagini del carosello politico italiano fanno il giro di tutto il mondo, con il sali-e-scendi di vecchi e nuovi...

Cristiano Ronaldo - la Fine della leggenda a Madrid dopo 9 anni spinge Neymar verso il Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...