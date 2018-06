FINAL FANTASY XV POCKET EDITION disponibile da oggi

FINAL FANTASY XV : Pocket Edition è ora disponibile al download per Windows 10 : Così come preannunciato quasi un anno fa, Square Enix ha pubblicato quest’oggi Final Fantasy XV: Pocket Edition sul Microsoft Store di Windows 10. Si tratta di un gioco di tipo mobile molto leggero che può essere scaricato praticamente da qualunque PC o tablet e, in effetti, il suo requisito minimo relativo alla GPU riguarda una semplice Intel HD Graphics 520. Lo stile grafico è molto cartoon e il gameplay è costituito da un’avvenuta ...

Avvistata una versione Xbox One di FINAL FANTASY 7 Remake : La fuga di notizie di poche settimane fa, dove Walmart Canada ha finito per svelare una grande quantità di giochi sul suo sito web, prima di eliminarli, aveva un fondo di verità, soprattutto dopo la conferma ufficiale di RAGE 2.Ma, vedendo bene la lista di giochi, era presente nell'elenco la versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, il che suona un po' strano, dal momento che il gioco è stato annunciato come esclusiva temporanea PS4, questo ...

Screenshot off screen di FINAL FANTASY VII Remake annunciano un ritorno : Sembra che dovremo attendere ancora un bel po' per mettere le mani su Final Fantasy VII Remake. Tuttavia, emergono nuove, seppur piccole, informazioni: una recente modifica nella pagina di assunzione di lavoro di Square Enix per la divisione Business 1 potrebbe averci offerto la possibilità di dare uno sguardo al gioco, preannunciando il ritorno di una vecchia conoscenza. È stata infatti pubblicata una foto che mostra uno dei boss del team di ...

FINAL FANTASY VII Remake : da un annuncio di lavoro di Square Enix s'intravede una nuova immagine del gioco : Square Enix non ha mostrato molto ultimamente di Final Fantasy VII Remake, ma una piccola nuova immagine sembra essere stata condivisa tramite un "metodo" piuttosto insolito.Come segnala Dualshockers, un aggiornamento della pagina di reclutamento di Square Enix (individuata da DKHF4, utente di Twitter), mostra un'immagine che sembra rappresentare una scena del gioco sullo schermo di Naoko Hamaguchi, Development Lead.L'immagine in questione ...

FINAL FANTASY VII Remake : Square Enix vuole l'uscita almeno entro il 2023? : Aggiornamento: Il direttore di LifeStream.net, sito che aveva riportato per primo le parole di Kitase, ha deciso di fare chiarezza su ResetEra sottolineando come la frase riguardante un'uscita entro il 2023 fosse effettivamente solo una battuta. Avevamo proposto questa possibile chiave di lettura all'interno della nostra news originale e a quanto pare si trattava di un semplice scherzo derivante dai lunghi tempi di sviluppo del titolo.News ...

Tra FINAL FANTASY VII Remake e XV - quali sono i piani del franchise per l’E3 2018? : Square Enix ha aperto un portale web dedicato interamente al franchise di Final Fantasy, un sito che apparentemente fungerà da hub per le notizie di Final Fantasy in tutto il mondo. Si tratta di una procedura abbastanza usuale per franchise multimediali come quello del celebre JRPG di Square Enix: sul sito, al momento, si possono leggere notizie appurate su tutte le recenti versioni principali del franchise. Una mossa che, però, ci lascia ...

FINAL FANTASY VII Remake uscirà nel 2023? Conferme su Nobuo Uematsu alle musiche : Final Fantasy VII Remake continua ad essere al centro delle curiosità per la sua data di uscita. Il Remake infatti è stato annunciato all’E3 2015, ma a distanza di anni non si conosce ancora la data del suo arrivo sul mercato. Qualcuno spera che un nuovo annuncio possa arrivare durante l’E3 2018, ma intanto sembra che l’attesa potrebbe essere ancora molto lunga. Final Fantasy VII Remake nel 2023? Di recente un utente di thelifestream.net (via ...

FINAL FANTASY VII Remake : Square Enix vuole l'uscita almeno entro il 2023? : Considerando i rumor riguardanti Final Fantasy VII Remake molti fan non possono che cullare più di un dubbio e di una preoccupazione per lo stato di un progetto tanto atteso quanto ambizioso. Riportare in vita senza snaturare eccessivamente un capitolo così storico e amato può rivelarsi un successo incredibile ma i rischi sono inevitabilmente parecchi. Proprio per questo motivo i rumor riguardanti uno sviluppo ripartito da zero di fronte a ...

Con la nuova patch di FINAL FANTASY Online prosegue la saga di Ivalice : Square Enix ha annunciato oggi che Under the Moonlight, l'ultimo aggiornamento di Final Fantasy XIV: Stormblood, arriverà il 22 maggio. La tanto attesa patch introduce il prossimo capitolo della serie di raid da 24 giocatori a Ivalice, nuove missioni, nuovi trial, dungeon e molto altro.Il trailer ufficiale per la patch 4.3, rilasciato oggi, svela i nuovi contenuti in arrivo ed è possibile visualizzarlo di seguito: La patch 4.3 introduce una ...

FINAL FANTASY XIV : annunciata la data di pubblicazione della patch 4.3 : Nella giornata odierna Square Enix ha annunciato la data di pubblicazione del nuovo aggiornamento per Final Fantasy XIV. Come riporta Dualshockers, l'aggiornamento 4.3 chiamato "Under the Moonlight" sarà disponibile dal 22 maggio e introdurrà tonnellate di nuove attività, tra cui:E' anche stato rilasciato un trailer (lo trovate qui sotto) ma ve ne sconsigliamo la visione se siete sensibili agli spoiler, e qui ne troverete parecchi.Read ...

I risultati finanziari di Square Enix sono al di sopra delle aspettative grazie a NieR : Automata e FINAL FANTASY XIV : Square Enix, che a sorpresa ha annunciato una conferenza per l'E3 2018, ha da poco comunicato i propri risultati finanziari per l'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2018.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha registrato risultati al di sopra delle aspettative e, questo, è dovuto sopratutto a NieR: Automata e Final Fantasy XIV.NieR: Automata, disponibile già dall'anno fiscale precedente, ha continuato a vendere anche quest'anno ...

FINAL FANTASY 7 Remake verrà mostrato all'E3? : Il Remake di Final Fantasy 7 è un gioco molto atteso dai fan, tuttavia gli sviluppatori non sono stati molto elastici con i dettagli in questi ultimi tempi. Sembra però che le cose siano cambiate, come ha infatti riportato Gamingbolt, in occasione del trentesimo anniversario della saga Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase, e Naoki Hamaguchi hanno condiviso con i fan dettagli riguardanti lo stato dello sviluppo del titolo.Ecco le loro dichiarazioni ...

Spacewar! - John Madden Football - Tomb Raider e FINAL FANTASY VII aggiunti nella World Video Game Hall Of Fame : La "World Video Game Hall of Fame" ideata dallo Strong National Museum of Play di Rochester, New York, vede ora altri quattro giochi aggiungersi alla lista e si tratta di alcuni grandi nomi che hanno avuto un'influenza importante sull'industria dei Videogiochi.Come riportato da Gamespot, Spacewar! del 1961, che è considerato da molti il ​​primo Videogioco, è ora nella Hall of Fame. Creato al Massachusetts Institute of Technology e ...

FINAL FANTASY Brave Exvius festeggia la prossima uscita di Dragon Quest 11 : Dopo l'annuncio dell'uscita di Dragon Quest 11: Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam il 4 settembre 2018, Square Enix Ltd. oggi ha annunciato che Final Fantasy Brave Exvius avrà una collaborazione speciale con la serie Dragon Quest.A partire da oggi, i giocatori di Final Fantasy Brave Exvius potranno affrontare mostri leggendari di Dragon Quest e ottenere degli oggetti esclusivi legati all'evento.Tutti coloro che effettueranno ...