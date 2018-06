Fifa | Platini punta il dito | “Non sono corrotto come quei buffoni…”

Corruzione - Platini attacca la Fifa : "Revochi la mia sospensione". La replica : "Codice etico violato" : L'ex presidente Uefa prosciolto dalla giustizia svizzera nel caso del controverso pagamento di 1,8 milioni di euro ricevuti da Blatter: "Tutto fatto per allontanarmi dalla presidenza Fifa"

Fifa - shock Platini : “Pilotati i sorteggi di France ’98” : FIFA- Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Michel Platini ai microfoni di “France Bleu”. “Non ci siamo preoccupati per sei anni di organizzare un Mondiale per non fare qualche piccolo imbroglio. Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso? Piccola truffa per fare in modo che Francia-Brasile si potessero incontrare soltanto in finale a Saint-Denis”. L'articolo FIFA, shock Platini: “Pilotati i sorteggi di ...

Calcio - Michel Platini : “Sono stato vittima di un complotto. I giudici della Fifa sono dei pagliacci” : Michel Platini è tornato a farsi sentire. Le Roi ha rilasciato un’intervista al magazine Marianne parlando della squalifica di 4 anni inflittagli per aver percepito irregolarmente due milioni di franchi svizzeri da Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, per una consulenza non regolata da un contratto. Il francese si è scagliato contro i giudici che lo hanno condannato con parole non certo dolci. “È stato tutto un complotto per ...