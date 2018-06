Fiere | al via a Milano ' Fiera del Credito' | parola d' ordine ' condivisione' 3

Fiere : al via a Milano 'Fiera del Credito' - parola d'ordine 'condivisione' (2) : (AdnKronos) - La scelta dello slogan non è casuale; oltre ad esprimere la situazione odierna, è volto a "identificare la fiera come anello di congiunzione tra la realtà presente e i suoi protagonisti, i quali affrontandola vengono a contatto ogni giorno con la necessità di evolversi". Del resto "tut

Fiere : al via a Milano ‘Fiera del Credito’ - parola d’ordine ‘condivisione’ : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Prende il via a Milano il primo salone italiano dedicato interamente al settore del credito. Il 13 e il 14 giugno, nella sede de Il Sole 24 Ore, va in scena ‘Fiera del Credito’, un evento che, per la prima volta in Italia, riunisce tutti i professionisti del comparto del credito. Organizzato e promosso da StopSecret Magazine, testata on-line d’informazione nel campo della gestione e recupero ...

Fiere : al via la 15ª edizione di Shanghai World Travel Fair : In Cina quello del turismo è un mercato dinamico e promettente. La conferma arriva dalla conferenza stampa di presentazione della 15ma edizione della Shanghai World Travel Fair (Swtf), in programma dal 24 al 27 maggio, svoltasi nella città cinese. Secondo i dati statistici resi noti dalla China National Tourism Administration, nel 2017 il numero di viaggi verso l’estero ha raggiunto i 130 milioni, per una spesa stimata pari a 115,29 miliardi di ...